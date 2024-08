Laporta toma el mando en la 'operación Nico Williams'

Después de una temporada en blanco, el presidente del Barça, Joan Laporta, está dispuesto a hacer todo lo que esté en su mano para construir un equipo que vuelva a ser ganador. De ahí que no dé por cerrado el mercado con la incorporación de Dani Olmo.

Desde la cúpula del club y la dirección deportiva se considera que aún hay posiciones que mejorar, con especial atención a ese extremo izquierdo para el que se busca un refuerzo de primer nivel. Y el objetivo prioritario sigue siendo Nico Williams.

El retorno del delantero a los entrenamientos del Athletic recortando una semana sus vacaciones debería significar el fin de la negociación. Más después del video que el futbolista colgó en los canales oficiales del club saludando a la afición rojiblanca. Pero Nico Williams es el futbolista más deseado por Laporta desde el inicio del mercado y el presidente del Barça no está dispuesto a tirar la toalla tan fácilmente.

Desde la entidad blaugrana se da una importancia relativa al citado video, ya que consideran que Nico Williams se ha visto de alguna forma obligado después de toda la presión a la que ha sido sometido desde el club de Ibaigane desde la pasada Eurocopa.

No saldrá mal del Athletic

En el Barça son conscientes de que Nico no se plantea de ninguna manera una salida del Athletic que no sea amistosa y la prueba es que por su parte ha hecho todo lo posible por rebajar la tensión. De su boca no ha salido en guiño alguno hacia el club blaugrana, por respeto al club en el que se ha formado y que le ha convertido en el futbolista que es. Y se mantendrá en esta misma línea hasta que su futuro se resuelva.

Nico conoce la propuesta del Barça a través de su representante, Félix Tainta: cinco años de contrato a raiz de doce millones brutos por cada una de ellas, unas cifras sensiblemente superiores a las que el Athletic le puso encima de la mesa en su reciente renovación.

El delantero rojiblanco y su entorno también están al corriente de que el club blaugrana tiene la financiación preparada para asumir los 62 millones, sumando impuestos, de su cláusula de rescisión. Y que su inscripción también estaba asegurada.

Los últimos acuerdos alcanzados por el club han aliviado la situación económica. El Barça ya ha conseguido los 40 millones que Libero dejó pendientes de la venta del 10 por ciento de Barça Studios. Aramak, la empresa estadounidense proveedora y patrocinadora de los servicios de cátering del futuro Spotify Camp Nou, asume ese montante. Y en los próximos días llegarán los otros 60 millones que Libero dejó pendientes del 24,5 por ciento de Barça Studios, a través de otro patrocinador del club.

Estos 100 millones que el Barça se había comprometido a ingresar ante LaLiga permitirán al Barça acudir al mercado bajo la regla del 1:1 y desbloquearán la inscripción de futbolistas. Al margen de estas operaciones, el club blaugrana ya había conseguido la financiación para hacer frente al fichaje de Nico Williams y Dani Olmo.

El tren del Barça no volverá a pasar

Para el Barça, el retorno de Nico Williams a los entrenamientos del Athletic no es determinante. Desde el club blaugrana siguen convencidos de que el delantero rojiblanco acabará aceptando su propuesta y no renunciarán a su fichaje hasta que el propio futbolista decline de manera explícita vestir de blaugrana.

Hasta la fecha, la negociación por parte del Barça la ha llevado su director deportivo, Deco, que nada más concluir la Eurocopa se reunió con el agente del futbolista para trasladarle la propuesta y las intenciones del club blaugrana. Llegado a este punto, el final de la operación la asumirá directamente el presidente.

Laporta ha sido el mayor valedor del fichaje de Nico Williams, que considera estratégico a nivel deportivo y de marketing. El presidente del Barça no tiene ninguna duda de que el delantero del Athletic permitiría dar un salto de calidad a la plantilla, pero también valora el valor comercial de su imagen junto a Lamine Yamal, tal y como quedó demostrado en la Eurocopa. De ahí que, desde el primer momento señalara al delantero del Athletic como un objetivo prioritario, incluso cuando Dani Olmo se puso a tiro.

Laporta tomará las riendas de la negociación para acabar de convencer a Nico Williams. Y lo hará con la amenaza velada de que el tren del Barça no volverá a pasar. Si Nico Williams no ficha ahora, ya no lo hará nunca. El Barça irá a por otro extremo.