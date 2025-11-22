Laporta tienta a Flick para renovarlo: "Tranquilo, lo verás"

Joan Laporta era tras el Barça-Athletic Club una de las personas más felices de Barcelona. Había visto vencer a su equipo en un gran partido frente a un rival histórico como el conjunto de Bilbao en el día del retorno al Spotify Camp Nou, el 'templo' culé que todavía no está acabado pero que ya luce de manera inmejorable y que hizo renacer los sentimientos más profundos de la 'Gent blaugrana'. También, los del entrenador del primer equipo, Hansi Flick, al que Laporta espera ligar por muchos años según explicó a los micrófonos de 'DAZN' en el postpartido.

Joan Laporta estaba comentando la histórica jornada de regreso al Spotify Camp Nou y mientras se acordaba de los miles de barcelonistas que ya no están y a los otros miles que sí han podido vivir el sueño de reabrir el 'Nou Camp Nou', dejó caer: "Hansi (Flick) me dice: 'Presi, quiero verlo acabado', y yo le contesto: 'tranquilo, lo verás, tu aquí estás consolidado, míster'.

El presidente del Barça quiso remarcar la importancia de Flick para el proyecto deportivo del club y dio a entender que su intención es que siga al frente de la primera plantilla muchos años, todavía. "Flick tiene contrato hasta el 2027 y estamos muy contentos con él. Si ves los entrenamientos, cómo trabaja, cómo trata a los jugadores, a los veteranos pero sobre todo a los jóvenes... Es un gran profesional y tiene un gran staff que nos da sensación de seguridad y de que se están haciendo las cosas muy bien gracias a Hansi que los dirige a todos de manera magistral".

A Londres con renovada moral

El triunfo por 4-0 frente al Athletic Club fue una inyección de moral para el barcelonismo y para Joan Laporta de cara a la próxima jornada de Champions contra el Chelsea. "Sí, es un gran resultado el triunfo de hoy; y en Londres iremos a intentar ganar. No es fácil porque tienen un gran equipo y han hecho grandes fichajes, está muy consolidado. Pero nosotros tenemos un gran equipo, hoy hemos recuperado a varios jugadores y Raphinha nada más salir ha estado a punto de marcar, y recuperaremos alguno más para ese partido. Podremos pelear el triunfo si estamos a nuestro nivel".

En cuanto al retorno al Spotify Camp Nou, Joan Laporta situó la trascendencia de esta inauguración más allá de aquel mayo de 2023 cuando se cerró el antiguo 'Estadi' para iniciar las reformas. "Realmente, se ha hecho realidad el sueño casi 15 años después", desde que se presentaron los primeros proyectos de remodelación del feudo azulgrana. "Estamos muy contentos porque ha sido una celebración sencilla pero digna, de reivindicar la alegría de vivir", resaltando también el acto del saque de honor a cargo de dos de los socios más veteranos de la entidad.

El máximo dirigente barcelonista consideró que se trata "de un estadio que es el retorno al futuro. Piensas en los que ya no están y te han hecho ser del Barça; y después juegas contra el Athletic, otro histórico que siempre son buenos partidos. Y piensas en el futuro, que aquí vamos a celebrar muchos partidos, muchos goles y espero que muchos títulos, por supuesto", se emocionó Laporta.

Próximo objetivo, la licencia 1C

En cuanto a las obras, Laporta afirmó que "todo va a buen ritmo, gracias también al alcalde de Barcelona (Jaume Collboni) que es uno de los artífices de que hoy se haya podido regresar". El siguiente objetivo de la junta directiva es aumentar cuanto antes el aforo provisional del Spotify Camp Nou a la espera de que se acaben definitivamente las obras.

"Estamos mirando con el Ayuntamiento que a finales de 2025 podamos contar con el Gol Nord y tener la licencia 1C de primera ocupación y en el 2026 acabar el resto del estadio". Un orgulloso Joan Laporta reconoció que todavía queda mucho por hacer y que algunas instalaciones son provisionales "pero va a buen ritmo y esto es el orgullo del barcelonismo. Es el proyecto más importante de nuestra historia y es una realidad". También recordó a los socios veteranos que le piden que lo acabe cuanto antes "porque quieren vivir para verlo".

El presidente está convencido de que el Nou Camp Nou "seguirá siendo un templo sagrado para los culés en el que tendremos muchas vivencias con casi 105.000 espectadores y que seguro que será tenido en cuenta para acoger grandes eventos", concluyó.