Laporta tiende la mano a Julián Álvarez: "Si trabajas y luchas, los sueños se hacen realidad"

Joan Laporta dejó una de las frases de la noche durante su breve intervención en El Chiringuito. El presidente del FC Barcelona atendió al programa coincidiendo con la celebración de su cumpleaños, donde recibió un pastel como sorpresa, y aprovechó para lanzar un mensaje que muchos interpretan como un claro guiño a Julián Álvarez.

"Está claro que los sueños se hacen realidad. Si trabajas y luchas, se hacen realidad", comenzó diciendo el máximo mandatario azulgrana antes de añadir unas palabras que no pasaron desapercibidas: "Me gusta mucho que haya jugadores que quieran venir al Barça y ojalá podamos cumplir los sueños de estos jugadores que quieren venir al Barça".

Joan Laporta se hizo una foto con un pequeño aficionado / VALENTÍ ENRICH

Las declaraciones llegan apenas unas horas después de que Julián Álvarez confesara tras el Argentina-Austria que su deseo es resolver cuanto antes su futuro porque "quiero cumplir mi sueño", en referencia a su voluntad de vestir la camiseta azulgrana. La coincidencia entre ambos mensajes ha disparado la ilusión entre el barcelonismo, que sigue muy pendiente de una operación que continúa abierta.

Julián Álvarez fue titular ante Jordania / ALBERT PENA / EFE

Más allá del guiño al delantero argentino, Laporta también quiso enviar un mensaje de optimismo a los socios y aficionados sobre el presente y el futuro de la entidad.

"Seguiremos por el camino del éxito"

"Que continuamos, que seguiremos engrandeciendo el Barça a nivel institucional, con el estadio nuevo y un proyecto deportivo que seguirá por el camino del éxito", aseguró el presidente, convencido de que el club mantiene la hoja de ruta marcada tanto en el plano económico como en el deportivo.

Flick, Deco y Bojan quieren reforzar la portería de la próxima temporada / Alejandro Garcia / EFE

Un discurso de confianza que, unido a sus palabras sobre los jugadores que sueñan con jugar en el Barça, vuelve a alimentar la esperanza de que uno de los grandes objetivos del mercado pueda acabar convirtiéndose en realidad.