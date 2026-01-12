Laporta: "Si Ter Stegen quiere estará con nosotros"

Un día después de la conquista de la Supercopa, Joan Laporta ha pasado revista a la actualidad del FC Barcelona en RAC1 y Catalunya Ràdio, y ha abordado cuestiones clave como el futuro de Ter Stegen, la planificación deportiva, el mercado de fichajes, el rendimiento de Raphinha, el calendario electoral y la situación de la grada de animación.

En cuanto a la portería, el presidente ha sido claro y tranquilizador respecto al futuro del guardameta alemán. “Ter Stegen tiene contrato y si está a gusto y quiere estará con nosotros”, aseguró Laporta, subrayando además que la posición está bien cubierta. “Con los tres porteros que tenemos está cubierta la plantilla y tiene que ser así en una temporada tan exigente”, añadió, descartando movimientos inmediatos bajo palos.

Laporta también se refirió al mercado y al fichaje de Joao Cancelo, aunque derivó parte de la responsabilidad a la dirección deportiva. “Si Cancelo ha sido el único fichaje hay que preguntarle a Deco”, señaló, antes de justificar la operación. “Nuestro objetivo era reforzar la defensa. Es un jugador que puede jugar en muchas posiciones, un fichaje que vale por tres”.

Otro de los nombres propios fue el de Raphinha, decisivo en la final y elegido MVP. El presidente defendió su rendimiento y puso el acento en el proceso de adaptación. “Es el tiempo que necesitan algunos jugadores. Ya era un gran jugador en la Premier y tiene este espíritu de líder”, explicó. “Ayer fue MVP y me dio la fotografía en el momento de máxima euforia”, añadió, visiblemente satisfecho.

En la misma línea que los últimos días, el presidente también reconoció el deterioro de las relaciones con Florentino. "Con Florentino las palabras justas y necesarias pero relación cordial y educada".

Elecciones: marzo gana peso, pero no hay decisión final

Laporta confirmó que el club sigue valorando cuándo convocar elecciones, una cuestión que considera relevante para el futuro inmediato del Barça. “Pensando en la planificación deportiva, sí que haría falta hacerlas antes”, reconoció, admitiendo que “unas elecciones tensionan y provocan distorsiones en el club”.

El presidente situó marzo como una de las fechas posibles. “A partir del 15 de marzo podría ser una opción”, apuntó, aunque también dejó abierta la alternativa de celebrarlas al final de la temporada. “Una vez acabada, hay unos 15 días en junio que pueden ser buenos”, explicó. En cualquier caso, Laporta se comprometió a concretar pronto: “Queremos anunciar la fecha en enero o como máximo a principios de febrero”, y confió en que quede definida tras las próximas reuniones de la junta directiva.

El Gol Nord y la grada de animación, pendientes de permisos

Finalmente, el presidente expresó su preocupación por la situación del Gol Nord y la grada de animación, cuyo regreso considera prioritario. “Esperamos que se abra el Gol Nord. Pensábamos que sería el día 7”, lamentó, explicando que el club está a la espera de resolver los permisos necesarios. “No entiendo los motivos de no tenerlo”, reconoció, aunque se mostró optimista tras las conversaciones con el Ayuntamiento. “Ha habido sintonía y espero que se desbloquee cuanto antes”.

Un día después del título, Laporta celebró el éxito deportivo, pero dejó claro que el Barça tiene por delante decisiones estructurales importantes que marcarán el rumbo del club en los próximos meses.