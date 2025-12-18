Laporta: "El tema de Messi me pone triste"

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, fue el invitado de la segunda edición del programa 'Pla Seqüència' de La2CAT en el que mantuvo una extensa charla con el periodista Jordi Basté. Laporta explicó muchas cuestiones personales y, centrado en el Barça, habló sobre su relación con Leo Messi.

En primer lugar, Laporta explicó la fotografía icónica de Leo en el nuevo Spotify Camp Nou, que fue “un arrebato simpático" del argentino, quien estaba "con unos amigos de selección y Pepe Costa, vieron luz aquí, decidieron venir, el jefe de seguridad llamó al coordinador del estadio y entraron al estadio".

Laporta lamentó la salida de Messi, pero se mantuvo firme en su postura de que “soy culé y por encima de todo está la institución" y que, en caso de ser socio, "entendería lo que hizo el presidente del Barça por encima de todos”.

Único contacto con Leo

Desde su salida, solo tuvieron contacto en una ocasión: “Nos llamamos el día de su cumpleaños cuando él se fue. Alejandro (Echevarría) nos puso en contacto. Fue una conversación cariñosa, aunque no ha tenido consecuencias y el tema me tiene triste".

Laporta recordó que firmé "con él su primer contrato con 16 añitos, renovamos, con la familia estábamos bien y con él fantástico". El presidente apuntó que también "depende de la otra parte, yo estoy dispuesto a arreglar lo que sea... con un homenaje, una estatua, hacer un reconocimiento".

El máximo dirigente barcelonista apuntó que "en 125 años de historia del club, el momento Messi es de los más gloriosos, por no decir el más glorioso, el reconocimiento lo debe tener. Es alguien vinculado al Barça que tiene más proyección, ha dado mucho al Barça y el Barça mucho a él. Ojalá nos reencontremos”.

"Tebas es una persona noble"

Joan Laporta abordó otros asuntos de actualidad y respaldó a Javier Tebas, al que definió como "una persona noble y si te da la palabra, la cumple. Hemos reconstruido la relación porque si llegamos a un acuerdo, lo cumple y me da tranquilidad. Las declaraciones de Florentino contra él están fuera de lugar y con intención".

Joan Laporta se sinceró en 'La 2 Cat' / Pla Seqüència (La 2 Cat)

El presidente está convencido de que en el Real Madrid "quieren poner a un presidente de su cuerda. Aunque Tebas diga que es madridista, no están con él. Creo que tienen definido que quieren poner a una persona afín en su puesto”. Laporta insistió en que “llevan muchos años queriendo echar a Tebas. No están contentos, dicen que los árbitros va en contra de ellos... tampoco esta bien con la Federación. El poder del madridismo sociológico me hace pensar mal, prefiero este presidente (Tebas), que jugármela con otro”.

Laporta habló sin tapujos del Madrid y apuntó que “en su palco se respira poder, en contraposición al del Barça que es libertad”. Su relación con Florentino Pérez "es de respeto a nivel personal y había una concordia institucional, pero el caso Negreira está fuera de sitio. Estirar como un chicle el procedimiento porque saben que no hay nada. Tienen barcelonitis crónica. En sus asambleas hablan del Barça, de los árbitros... con la de goles que a ellos les deberían anular”.

Caso Negreira

Del caso Negreira aclaró que "en el juzgado somos los únicos que hemos aportado pruebas de que teníamos un asesoramiento arbitral, con informes y videos. Nunca compramos un árbitro. El Madrid, en los 72 años del Comité de Árbitros, ha tenido a Plaza, socios y ex jugadores o gente vinculada con el Madrid”.

Laporta defendió el Barça que viene con "un Lamine Yamal que es presente y futuro. Hacemos un proyecto de fútbol muy competitivo". Todo ello bajo un equipo en la dirección deportiva, del que se siente muy orgulloso con Deco, Bojan y Alejandro Echevarría. De su ex cuñado recalcó que "es una alma libre, es un consejero perfecto, tiene una cabeza privilegiada, se pasa el día en la Ciudad Deportiva, es una suerte tenerlo en el club”.