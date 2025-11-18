Laporta: "No me sorprendió ver a Xavi con Víctor Font"

Joan Laporta se ha referido a la presencia de Xavi Hernández en la presentación liderada por Víctor Font el lunes que reunió a la oposición y significó el el pistoletazo de salida del proyecto que nació con el nombre de 'El Barça que volem'.

"No me sorprendió que estuviera Xavi y pensé que era libre de hacer lo que quiera. No me sorprende porque en el pasado tuvo relación con Victor Font", dijo de manera escueta pero clara en una entrevista al programa El món a RAC1 de Jordi Basté.

El presidente azulgrana también contestó a Font, pero no quiso entrar en ningún pulso con el precandidato. "Todos los culés pueden hacer lo que crean conveniente. Nosotros estamos dirigiendo el club y no en campaña. Veo que ya ha empezado pero prefiero no hablar de lo que se está haciendo porque si no estaríamos en campaña", dijo.

"Esperemos que no haya mucho ruido electoral entre todos y que perjudique lo menos posible al equipo. Aún no hemos decidido la fecha de las elecciones pero serán entre el 15 de marzo y el 15 de junio. Lo decidiremos lo antes posible y esperemos que estorben lo mínimo posible al equipo".

Laporta aclaró, asimismo, que el club eliminará el requisito del aval para el futuro presidente. El dirigente recalcó que “el aval era bastante discriminatorio pero seguirá habiendo las firmas de apoyo, que eso hace que haya candidatos”, subrayando que la medida busca facilitar la participación.

Laporta insistió que “no habrá aval, que era disuasorio y discriminatorio”, aunque dejó abierta la posibilidad de revisarlo en el futuro, recordando que “Cuando se haga la modificación de los Estatutos, ya se decidirá si hay que poner una cuantía mínima de aval o no”. También remarcó que, en estas elecciones, el trámite deja de ser imprescindible: “Pero para tomar posesión, esta vez no hará falta el aval, que se ejecutaba cuando se habían celebrado ya las elecciones”.

El regreso al Camp Nou

El presidente se mostró exultante con el regreso al estadio y que sea ante un equipo como el Athletic. "Es un buen partido para el regreso al estadio y tendremos la oportunidad de ver dos estilos de juego cada vez menos diferentes con jugadores de mucho nivel. Me consta que nuestros jugadores estarán extramotivados empezando por Flick", empezó diciendo.

"Es un buen partido para jugar el partido y quiero agradecer a la directiva por cumplir el reto aunque aún no esté acabado y a los trabajadores del club y lo personificó en el departamento de Joan Sentelles".

Laporta también se mostró frustrado con las reacciones que provocó la ausencia de Lamine en la selección en comparación con lo que ha ocurrido con otros casos como Huijsen. "Ya estamps acostumbrados: pasa algo con Lamine, que tiene que volver a casa por una lesión, y salen todos los medios con críticas superlativas, pero si ocurre con otro se pasa de puntillas".

Sobre el proyecto de estatua de Messi que anunció hace unos días y la idea de hacerle un homenaje al nuevo estadio reconoció que aún no tienen noticias del argentino. "Aún no le hemos presentado a Messi la propuesta y no hemos tenido ninguna notificación pero la propuesta se hará en su momento".

Laporta también bromeó sobre sus experiencias en el Bernabéu como presidente del Barça. "En ese palco siempre están confiados en que van a ganar y cuando se la encuentran es una sensación muy agradable como culé. Algún comentario sarcástico me he encontrado, pero si te dicen una, tú también respondes. Se puede soportar y le encuentro un punto de divertimento. He conocido a cinco presidentes del Madrid, Florentino es muy correto tanto si pierde como si gana. Hay concordia institucional".

