Laporta sorprende a un grupo de peñistas asiáticos

El FC Barcelona ya tiene la mirada puesta en el partido de este miércoles a las 20 horas contra el Athletic Club, correspondiente a las semifinales de la Supercopa de España. Antes del encuentro, Laporta ha recibido en el hotel de concentración a un grupo de peñistas asiáticos, como suele ser habitual en este tipo de desplazamientos, y aprovechando la mayor aproximación a regiones del mundo más alejadas de Barcelona.

El presidente del Barça, acompañado por los miembros de la Junta Directiva Rafael Yuste, Antonio Escudero, Joan Soler, Miquel Camps y Xavier Barbany, además de Enric Masip, miembro del Gabinete de Presidencia, ha sorprendido a los peñistas con la presencia de Robert Lewandowski, que ha aparecido unos minutos después para fotografiarse con los aficionados.

En la expedición se encontraban seguidores de cuatro peñas asiáticas del conjunto catalán: la Penya Barcelonista Muscat (Omán), la Penya Blaugrana Bagdad (Irak), la Penya Blaugrana Shanghái (China) y la Penya Barça de Basora (Irak).

Más allá de la sorpresa con Lewandowski, uno de los grandes ídolos de la parroquia azulgrana, los hinchas asiáticos del Barça también han recibido la visita de CAT y han sido obsequiados con varios regalos por parte del presidente, con quien se han fotografiado.