Laporta, sobre la situación de Araujo: "Creo que puede volverse a motivar"

Ronald Araujo ha sido uno de los protagonistas de la semana en el Barça. El defensa azulgrana pidió un tiempo al club para poder recuperarse. No unos días determinados, sino un poco de espacio para ir lidiando con esta situación complicada y poder volver más fuerte a nivel mental.

El presidente del FC Barcelona quiso mostrar todo su apoyo al defensa uruguayo en un acto de 'La Vanguardia' y se mostró positivo con su vuelta: "Lo de Araujo, tenemos que animarle; he hablado con él y me mostró agradecimiento y que estaba motivado. Creo que puede volverse a motivar; tenemos que dejar que los profesionales actúen. Es un hombre muy sensible, pero sabe que el club le está ayudando; es nuestro capitán".

Laporta recalcó que el Barça necesita a uno de sus capitanes y también lo defendió de la roja ante el Chelsea por una primera tarjeta que "no era": "Lo necesitamos, siempre responde, ha tenido la desgracia de la expulsión en Inglaterra; la primera tarjeta no era y después de eso la expulsión le afectó mucho".

Ronald Araujo lleva sin entrenar con el grupo desde su expulsión en Stamford Bridge. Una situación que le afectó mucho psicológicamente. En el Barça se valora mucho la figura del central. Es uno de los capitanes y uno de los jugadores más queridos del vestuario. De hecho, en la plantilla ha cerrado filas por completo con el zaguero. Recientemente, el uruguayo organizó un asado de confraternización en su casa con toda la plantilla. Señal de la ascendencia que tiene y el liderazgo en un equipo que está mostrándose más irregular que una temporada anterior de ensueño.

El Barça espera a Araujo y el presidente culé no tiene dudas de que el uruguayo volverá motivado y preparado para volver a defender el escudo en el Spotify Camp Nou.