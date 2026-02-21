Laporta saca pecho en Sitges: "El Barça está mejor que hace cinco años"

Joan Laporta continuó este sábado por la mañana con su agenda electoral y se reunió en Sitges con socios y socias de la comarca del Garraf en un acto celebrado en el Hotel Port Sitges Resort, donde presentó su candidatura bajo el lema “Defensem el Barça”.

El encuentro sirvió para presentar ante más de 200 personas el proyecto del expresidente como una propuesta de continuidad y estabilidad para consolidar un Barça sostenible, competitivo y fiel a sus esencias, aunque tuvo también un componente simbólico. Laporta recibió una réplica de la baldosa con su nombre que se instalará en los próximos meses en el Pasaje Johan Cruyff, situado en la Avenida de las Estrellas del Fútbol del Campo Municipal de Aiguadolç.

La iniciativa, impulsada por la Fundación Veterans de Sitges junto con el Ayuntamiento, rinde homenaje a futbolistas vinculados con la localidad. La placa fue entregada por Alejandro Sacristán, hijo de Eusebio Sacristán, cuyo nombre también figura en este espacio junto al de Johan Cruyff, Juan Carlos Unzué o Rafa Marañón.

En su intervención ante los asistentes, Laporta defendió que el club se encontraba "objetiva e indiscutiblemente mejor que hace cinco años". El presidente aseguró que la entidad había "superado una situación económica límite", recuperado credibilidad institucional y vuelto a situarse en primera línea gracias a una "gestión basada en decisiones valientes" y en el compromiso de un equipo que, según dijo, había puesto "el escudo por encima de cualquier otro interés".

Laporta pidió el apoyo de los socios para reforzar la estabilidad institucional, social y económica del club y para culminar el proyecto del nuevo Spotify Camp Nou. También insistió en la voluntad de consolidar un modelo de gobernanza "moderno, profesional y de alto nivel", mantener la ambición deportiva en todas las secciones y preservar el modelo de propiedad en manos de los socios.