Laporta: "Ya se sabrá quien ha puesto la denuncia, todo es muy opaco, hay intereses concretos"

Joan Laporta, presidente saliente del FC Barcelona y ahora precandidato a las elecciones a la presidencia del club azulgrana, ha presentado esta tarde en el Ateneu de Barcelona el libro ‘Així hem salvat el Barça, un repaso al último mandato del abogado. El libro lo ha escrito junto al escritor Josep Maria Fonalleras. Ambos han conversado en un acto dirigido por Gemma Nierga.

Laporta, que ha vivido un día complicado tras haberse sabido que un socio ha presentado una demanda ante la Audiencia Nacional contra su persona y buena parte de su junta directiva, ha estado arropado por sus directivos, por Deco, Bojan, Hansi Flick y Alejandro Echevarría.

El presidente saliente ha empezado hablando de la actualidad y la denuncia: “Quizá en el libro ha faltado un capítulo, de quien hemos salvado al Barça. Los que han puesto esta denuncia falsa y llena de mentiras para ensuciar un proceso electoral son los mismos que cuando estábamos intentando registrar a Olmo iban llamando a LaLiga para que no lo consiguiésemos porque tenían una moción preparada, así es como quieren al Barça. Ya se sabrá quienes son, hay intereses, todo es muy opaco, no nos chupamos el dedo y ha habido después unas declaraciones sospechosas”.

La portada del libro muestra a un Laporta eufórico con armilla en las gradas del Spotify Camp Nou. “Cuando vas a ver las obras y el estadio nos entra a todos una fuerza, eso es la foto. Hansi me dijo que quería ser el entrenador en este estadio de 105.000 espectadores, te motiva cuando los socios mayores te dicen que lo quieren ver”, explicó Laporta, que avanzó un deseo. “Queremos el Gol Nord y la Grada d’Animació para la remontada contra el Atlético de Madrid, remontaremos”, siguió el presidente saliente, que dijo comprender a los técnicos del Ajuntament de Barcelona, aunque dejó un mensaje cuando dijo que en otras partes no pasa.

Laporta ha hablado de varios momentos del mandato. Para empezar, el inicio: “Estábamos en la ruina económica y deportiva. No éramos conscientes de lo que nos encontramos. Se añadió el tema del ‘fair play’, con una masa salarial muy excedida. Tuvimos que pedir un crédito a Goldman Sachs, después las palancas para poder invertir en fútbol… Lo que más me preocupaba es que el Barça estaba intervenido por los organismos que controlan el fútbol. Y hemos salido de la situación gracias a mis compañeros de junta que avalaron 125 millones, a los ejecutivos y trabajadores del club. Y a Deco, la comisión deportiva y a Hansi Flick, Gladiator. Me recuerda a Johan y a Russell Crowe”.

Flick llega al Ateneu con Deco / Gorka Urresola

El presidente saliente también ha hablado del adiós de Leo Messi: “Los momentos más dolorosos es cuando le tienes que decir a un jugador o a un entrenador que no sigue. Me ha pasado con Ronaldinho, Eto’o, Rijkaard, Piqué, Xavi, Koeman, Busquets, Alba, Messi… pero el Barça está por encima de todos. Las decisiones las tomo pensando en el Barça y aquella decisión la tomé pensando en el club. Yo le dije a Ronaldinho que se había acabado y acabamos todos llorando en su casa. Con Messi se tuvo que tomar aquella decisión porque la economía no permitía que se quedase”.

Laporta también ha presumido del buen momento del equipo, teniendo claro que tiene un gran futuro por delante. "Con Hansi en el banquillo y Deco en los despachos, hay un proyecto deportivo que enamora a los barcelonistas. Hansi ha conseguido tener un grupo humano que es un tesoro, tiene una manera magistral de dirigir al grupo, ha conectado con la afición. Y quiero poner en valor el trabajo que ha hecho Deco en una situación de máxima dificultad. Ha renovado, ha fichado y tenemos una plantilla con una media de edad de 24 años", explicó el presidente saliente, que admitió haber rechazado una oferta de 250 millones por Lamine Yamal.

El presidente saliente incluso hizo broma con Flick. "Me dijo que me regalaría una bicicleta porque estaba gordo. La estoy esperando. Me dicen que me tengo que adelgazar porque son más votos, me lo dice mi hermana pero ya lo haremos. Yo quiero que me voten por lo que hemos hecho". Un gran final de la presentación.