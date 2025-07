Laporta rompe su silencio sobre la operación Nico Williams

Con el fichaje de Marcus Rashford oficializado y el jugador inglés presentado, el Barça afronta con mayor calma lo que queda de mercado de fichajes. La posición del extremo izquierdo fue una prioridad desde el principio, si bien también sonaron nombres como los de Luis Díaz o Nico Williams.

La del futbolista del Athletic fue una de las operaciones más controvertidas por su desenlace. Unas semanas después de la renovación del pequeño de los Williams por el conjunto rojiblanco, el presidente Joan Laporta rompe su silencio y aclara lo que ocurrió en una entrevista con Mundo Deportivo.

Cuestionado por la llegada de Rashford, Laporta repasa como fue el proceso completo para fichar a un extremo: "Ha sido un terreno más complicado que el de la portería por las opiniones que venían de todos lados. Había varias opciones y yo estoy muy contento porque hemos terminado consiguiendo la opción que a mí más me gustaba. Es cierto que también me gustaba Luis Díaz, un jugador muy completo, pero por sus circunstancias, con un Liverpool muy enrocado era complicado aunque agradezco al jugador que ha querido venir en todo momento".

"También pasó lo de Nico Williams. Y en vista de que lo de Luis era complicado y que estábamos en proceso de negociación con Rashford, vino el agente de Nico ofreciendo la posibilidad de que lo ficháramos. Deco me lo comentó, yo en principio prefería trabajar las otras dos opciones, pero en estos casos siempre hago caso a la dirección deportiva", explica en MD, evidenciando que para él nunca fue la prioridad y que fue el futbolista, por medio de su agente, el que se ofreció al Barça.

Nico Williams, durante un calentamiento / @nicolas_williams9

"Decía que al menos escucháramos porque es un jugador interesante porque aguanta banda. Hubo las negociaciones, pero de lo que nos dijeron a lo que al final era, había mucha diferencia en el sentido de los plazos de pago, en la comisión del agente y una serie de variables que tenían ya visos de que no se produciría la operación. Deco puso un ‘deadline’ de 48 horas y si no aceptaban nuestras condiciones, no íbamos a hacer esa operación. Al final no se hizo. En paralelo se fue trabajando con las otras dos y la de Rashford se fue clarificando", sentencia sobre la operación, señalando claramente cuáles fueron los problemas con los que se encontró el Barça.

Una vez se terminó el culebrón Nico, el Barça pudo centrarse en fichar a Rashford, con el que Laporta está encantado: "Estamos muy contentos porque viene un jugador de una gran calidad, con una edad estupenda para venir al Barça con una motivación extraordinaria. Personalmente he comprobado la ilusión que le hace venir al Barça. Una de sus virtudes es que es sincero. Su sueño era jugar en el United toda la vida. Llegó a los siete años y nació allí con una vida interesante. Quería ser un ‘One club man’. Es bonito que un jugador diga esto con toda la sinceridad. Pero cuando se le produce una situación en su vida que no esperaba, el equipo que siempre le había gustado es el Barça".

"Se había enfrentado a nosotros y tenía el Barça en el radar. Fue cedido al Aston Villa para que se viera que es el mejor jugador de siempre, el mejor de Inglaterra y dice que su máxima motivación es ganar la Champions con el Barça y la Copa del mundo con Inglaterra. Lo tenemos muy motivado. Ha venido fuerte como una roca, está muy ilusionado, ha entrado bien con sus compañeros y estoy muy contento porque hace dos años nos ganó él en la Europa League. Marcó la diferencia de la eliminatoria y por eso estoy muy feliz de que haya venido", concluye sobre la llegada del inglés.

La fiesta de Lamine Yamal

Además del tema deportivo, Joan Laporta también fue cuestionado durante la entrevista por la fiesta de los 18 años de Lamine Yamal, que estuvo en boca de todos. "Fue una fiesta privada y todo lo que haga Lamine ahora, y él lo sabe, siempre estará en el foco y en el ojo del huracán. Para mí hizo una fiesta de celebración de 18 años y lo que me sabe mal es no haber ido. Fue una fiesta extraordinaria, se lo pasaron muy bien, iban muy elegantes", afirma el presidente.

"Tienen 18 años. Eligieron este y tiene un punto de divertido, lo hizo con sus amigos, con gente de la farándula y del mundo actual, youtubers, Influencers, Tiktokers, cantantes. En este sentido, celebro que hiciera una buena fiesta. Estaba en el ámbito privado, luego vino a entrenar y entrena como el que más. Y en este sentido nada que reprocharle. Al revés, felicitarle y me alegro que se divirtieran en una fiesta de cumpleaños", explica Laporta.