Gran sintonía Laporta-Al Khelaifi en la reunión de la EFC

Joan Laporta ya está en el Hotel Cavalieri de Roma y en estos instantes se encuentra reunido con Nasser Al Khelaifi en la terraza del mismo La cita es de enorme importancia porque es la primera vez que el presidente del Barça acepta sentarse con el máximo dirigente del PSG y con Aleksander Čeferin después de conocerse la posibilidad de que el club azulgrana deje atrás la Superliga. El Barça no ha confirmado oficialmente ese paso, pero el simple hecho de que Laporta esté hoy aquí y comparta mesa y conversación con dos de los líderes del fútbol europeo indica un movimiento claro.

La reunión viene después de varios años de tensión entre ambos equipos por la Superliga. Laporta quiere escuchar y también explicar cuál es la posición actual del Barça en estos momentos. Al Khelaifi, por su parte, representa a una parte importante de los clubes europeos que cree que la Superliga perjudicaría a los equipos europeos y sus aficiones. Además, es una figura muy influyente en la relación con la UEFA. Si el diálogo de hoy avanza, el Barça podría acercarse a un marco común con el resto de grandes entidades del continente.

Cena con Ceferin

Cabe destacar que la comida estaba planificada pero no se trata de ninguna comida oficial. Solo una conversación cara a cara en la terraza del hotel que puede marcar el rumbo del club a corto plazo. La presencia de Čeferin en el mismo escenario añade peso a la jornada, aunque no estaba presente y lo hará a la hora de cenar.

Para el madridismo y para el proyecto de la Superliga la escena es sensible. Si el Barça se aleja, el Real Madrid quedaría prácticamente solo defendiendo esa vía. Aun así, el club catalán mantiene cautela y no ha emitido ninguna confirmación definitiva.