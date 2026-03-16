Laporta: "Este resultado es contundente y nos da mucha fuerza; no nos parará nadie"

Joan Laporta cumplió los pronósticos y cumplirá un nuevo mandato al frente del FC Barcelona después de imponerse en las elecciones a la presidencia del club. El presidente vivió una jornada llena de momentos emotivos, incluyendo el partido en el Spotify Camp Nou y el icónico momento en el que saltó y cantó con los futbolistas después de que estos ejercieran su derecho a voto.

El mandatario blaugrana ya evidenció su entusiasmo con los resultados de los sondeos que adelantaban su claro triunfo en los comicios aunque intentó contener la euforia hasta ser proclamado oficialmente el ganado de las elecciones. También se encontró con Víctor Font cuando su rival en las urnas compareció ante los medios de comunicación, tras conocerse los resultados al 75% del escrutinio, para saludarle y recibir su felicitación.

Ya proclamado presidente del Barça para los próximos cinco años por el secretario de la Junta del Barça, Josep Cubells, y rodeado por los integrantes de su candidatura y que formarán su nueva junta directiva, Joan Laporta expresó su alegría por el nuevo triunfo en su discurso en el Auditori 1899 del Spotify Camp Nou.

"Somos un club singular"

Laporta arrancó su discurso con palabras de agradecimiento al Barça porque los socios y socias del Barça, "hacen de él, con su capacidad para votar, un club singular". También destacó que la jornada había sido "la fiesta de la democracia y del civismo", y en este punto extendió su agradecimiento a los ejecutivos de la entidad así como a la junta directiva que ha estado al frente del club en el periodo electoral, y que está presidida por Rafael Yuste. Laporta se acordó de Víctor Font y dijo de él que "con su participación ha contribuido a este proceso electoral".

El presidente del Barça dio las gracias a Hansi Flick, Deco y Bojan Krkic... por haber participado en las elecciones, así como al resto de técnicos y ejecutivos del club que participaron. "Es bueno que el entrenador del Barça haya participado". Tampoco se olvidó de todo su círculo de confianza en la gestión habitual del día a día del club.

Mensaje a Víctor Font

"Ha habido una candidatura que presentaba una propuesta de confrontación y división y el socio ha escogido la nuestra, que es de unidad contra todo y contra todos", dijo Laporta en referencia a su rival, aunque sin pronunciar su nombre. "Es un apoyo a nuestra obra y a que la continuemos", dijo convencido, "acabando el Spotify Camp Nou y construir el nuevo Palau, seguir reforzando la plantilla, y en esto quiero agradecer a los jugadores del equipo su participación. Esto hace club y se ha demostrado que el Barça es una institución. Ha sido especialmente feliz que participaran".

"Este resultado es contundente y nos da mucha fuerza. Tanta, que nos hace imparables. No nos parará nadie, compañeros. Seguiremos luchando contra todo y contra todos. Vienen unos años apasionantes que serán para el Barça y sus socios los mejores años de nuestra vida. Visca el Barça y Visca Catalunya!".