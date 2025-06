Laporta responde al Athletic: "No lo entiendo, pero ellos sabrán lo que hacen"

Todos estaban esperando sus declaraciones y Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, no tardó en intervenir. El directivo del conjunto blaugrana habló justo antes del último capítulo de 'La Llotja del 125', programa que se despidió a lo grande en el Palau de la Música.

Entre los temas de los que habló Laporta en la previa del programa, no podía faltar el anuncio del regreso al Spotify Camp Nou: "Está previsto que el 10 de agosto, para el Gamper, volvamos a casa. Ya sabéis que será con un aforo limitado, el que podamos tener en ese momento. Cuando volvamos, en el primer partido oficial, ya será con más y más asientos. Llevamos cuatro meses trabajando con el tema del regreso al estadio y estamos muy ilusionados".

El tema protagonista, sin embargo, fue el caso Nico Williams, después de las informaciones que dicen que el Athletic fiscalizará las operaciones del Barça y que no pondrán nada fácil la llegada del extremo. La cara del presidente al escucharlo ya lo decía todo, pero Laporta fue todavía más contundente con sus palabras.

"Ante la duda... Nosotros estamos trabajando para estar en la regla 1:1, en la que de hecho estuvimos en el mercado de invierno. Se han hecho todos los pasos para poder fichar con normalidad y que no estemos intervenidos económicamente por el fair play. En estos momentos creo que podemos fichar con total normalidad. Evidentemente, tenemos que cumplir unos parámetros y lo estamos haciendo. Con el cumplimiento de estos parámetros, podremos fichar los jugadores que queremos fichar", empezó advirtiendo ante los medios ante las noticias de que la directiva del Athletic no se cree que el Barça esté en la norma 1:1.

"Nosotros no tenemos malas relaciones con el Athletic Club de Bilbao. En los últimos años ha habido una serie de malos entendidos, de incidentes, pero no creo que por eso se pueda decir que el Barça tenga malas relaciones con el Athletic. En este sentido, no lo entiendo (el malestar) porque las reacciones que están teniendo ellos, con todo el respeto lo digo, que cada uno se ocupe de lo suyo. No entiendo que el Athletic vaya a hablar del Barça a LaLiga, no creo que corresponda, pero ellos sabrán lo que hacen", concluyó de manera tajante el presidente.

Ante la insistencia de las preguntas por Nico Williams, Laporta tuvo que pedir que las cuestiones fueran por otro lado: "Permitidme que no hable de nombres. Nosotros estamos atentos a todas las oportunidades que aparecen en el mercado. Aprovechamos una oportunidad que surgió por Joan García y todas las que nos diga el director de fútbol que el club pueda y quiera afrontar, intentaremos realizarlas. Siempre que veamos una oportunidad de mercado, la aprovecharemos. No voy a hablar de nombres".

Del que sí quiso hablar Laporta fue de Ansu Fati, que está a punto de salir cedido rumbo al Mónaco: "Si todo acaba bien, esta semana podríamos tener muy buenas noticias e iría al Mónaco".