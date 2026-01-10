Laporta: "Las relaciones con el Real Madrid están totalmente rotas"

Joan Laporta, tras el acto institucional organizado por la Real Federación Española de Fútbol previo al clásico de la final de la Supercopa de España entre Barça y Real Madrid, atendió a los medios desplazados a Arabia Saudita. Más allá de las palabras de agradecimiento hacia el trabajo federativo realizadas antes, fue ante la prensa cuando se mostró más contundente a la hora de hablar del momento que atraviesan ambos clubs.

El presidente blaugrana fue claro: "Las relaciones con el Real Madrid están mal, están rotas, hay diversos temas que nos han distanciado. Si ya éramos rivales acérrimos y eternos, ahora se está produciendo una situación que hace que las relaciones no sean buenas", comentó. Añadió, pese a ello, que "eso no quiere decir que no haya respeto, que hay que mantenerlo de forma civilizada, pero están rotas totalmente".

Además, explicó, cuestionado por si había solución, que "todo es reconducible en el fútbol, como en la vida, pero depende de la voluntad de las partes y de momento se han producido una serie de circunstancias que hace que estén rotas". Laporta, sobre todo, se refiere a la beligerancia con la que el Real Madrid, a través de su presidente, ha tratado el caso Negreira. Florentino Pérez se dirigió a sus socios en la última asamblea y en la comida navideña con la prensa que "el caso Negreira es el problema más grave que tiene el fútbol a día de hoy, incluso a nivel internacional. Sabemos que se han pagado más de ocho millones de euros por informes técnicos sobre árbitros, los informes más caros del mundo, y que encima nunca fueron conocidos por los propios entrenadores, que eran los destinatarios de los informes".

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez interviene en la copa de Navidad del equipo, este lunes en Madrid. / SPORT

Estas palabras, junto a otras manifestaciones realizadas por el máximo mandatario blanco, club que se personó como acusación particular en el proceso judicial abierto para esclarecer lo ocurrido con los pagos a Enríquez Negreira, ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, han acabado tensando unas relaciones que, no hace tanto, eran muy buenas. En ese sentido, Barça y Real Madrid eran los únicos clubs que se mantenían activos en el proyecto de la Superliga, pero Laporta decidió pactar con la UEFA, algo que sentó muy mal en la planta noble de la entidad madridista.