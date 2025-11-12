Laporta: "Las relaciones con el Real Madrid no son buenas"

Media hora de entrevista a Joan Laporta en 'El Matí de Catalunya Ràdio' en la que el presidente del FC Barcelona peinó todos los temas de actualidad del club blaugrana desde las gradas del Spotify Camp Nou. Aprovechando que el balón ha dejado de rodar durante unos días en motivo del parón de selecciones, era un buen momento para pausar el tiempo y analizar el estado del club.

Sin duda, uno de los temas principales, coincidiendo con la citada ventana de partidos internacionales, era la desconvocatoria de Lamine Yamal con la selección española. A pesar de ser convocado por Luis de la Fuente, el de Rocafonda abandonó la concentración de la 'roja' para los partidos frente a Georgia y Turquía, clasificatorios para el Mundial 2026. ¿El motivo? Un procedimiento médico de radiofrecuencia por el que se le recomienda estar entre 7-10 días de reposo.

"Lo notificamos en el momento que lo supimos. Cuando el doctor que le ha tratado nos dijo que necesitaba un reposo de 10 días, se lo dijimos a la selección. Respetamos a todas las partes, no entramos en polémicas. Intentamos curar a nuestros jugadores con el ritmo que nos interesa. El lunes ya llegó este doctor, que es una eminencia, le exploró y nos dijo el tratamiento, todo ha ido rodado. Queremos tener a Lamine a disposición del club. Ha coincidido este reposo con la selección, pero creo que no les perjudica en la clasificación porque la tiene muy bien encaminada. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer en favor del interés del Barça", explicó Laporta en el micrófono de 'El Matí de Catalunya Ràdio'.

La visita de Messi al Camp Nou

Otro de los temas de la semana fue la visita nocturna y en solitario de Leo Messi accediendo al interior del Spotify Camp Nou sin que el club fuese notificado al respecto. "Fue un acto espontáneo y de barcelonismo. No lo sabía, pero esta es su casa. Cuando me dijeron cómo fue, me pareció un arrebato simpático", dijo al respecto el presidente del FC Barcelona, quien afirmó tener con el argentino una "relación correcta" y confirmó no haberse puesto en contacto con él tras este episodio.

Leo Messi regresa al Spotify Camp Nou / Instagram

Eso sí, 'Jan' sigue considerando que sería de "justicia" rendirle "el homenaje más bonito del mundo", pero sigue sin arrepentirse de cómo se fraguó su salida en el verano de 2021, cuando todo estaba encaminado para que renovase su contrato como blaugrana: "el Barça está por encima de todos, o fue como todos querríamos, pero en ese momento no se pudo dar".

El texto de Messi que acompañaba a las imágenes de su visita al templo blaugrana, dejaban entreabierta la puerta a un regreso al club. ¿En calidad de qué? Es una incógnita. No obstante, Laporta evitó pronunciarse sobre los rumores que apuntan a una posible vuelta como futbolista: "Por máximo respeto a Messi, a los profesionales de la casa y a los socios... Que yo haga unas especulaciones que no son realistas, no corresponden ahora", dijo.

La vuelta al Estadi

El Spotify Camp Nou reabrió sus puertas el pasado viernes con un entrenamiento del primer equipo de fútbol ante 23.000 espectadores, en el que confesó que a Flick se le puso "la gallina de piel". El club sigue a la espera de que el Ajuntament de Barcelona le conceda la licencia de ocupación 1B para poder albergar partidos con 45.000 personas en las gradas. Sin embargo, Laporta no quiso confirmar que esta pudiese llegar para el próximo encuentro: frente al Bilbao el sábado 22 de noviembre.

"Jugaremos lo antes posible. Me gusta fijar fechas para añadir presión, así estaba estipulado en el contrato de obras, pero existen imponderables e imprevistos. Claro que está listo para jugar", comentó; añadiendo que "este proyecto nació hace 15 años y durante once de ellos no se ha hecho nada", en un claro palo a las juntas directivas que le precedieron, presididas por Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu.

Las espectaculares imágenes del entrenamiento a puertas abiertas del Camp Nou / Dani Barbeito

En cuanto al acuerdo con Limak, aseguró que volvería a repetir con la constructora turca para la remodelación del Estadi: "La calidad de la construcción es muy buena, con un ritmo constante, a pesar de los inconvenientes... Son situaciones que hemos ido superando. Limak se toma este proyecto como algo único, sienten los colores y les veo tan ilusionados como nosotros. Aquí exigimos que se cumpla con la legalidad vigente. No ha habido incidentes con los trabajadores, que es lo que siempre me ha mantenido preocupado, por si sucediese algún accidente irreversible. Es la construcción más grande del sur de Europa", argumentó.

Las relaciones con el Madrid

También tuvo palabras para el Real Madrid, después de que volviese a verse las caras con el presidente blanco, Florentino Pérez, en el primer clásico de la temporada disputado en el Santiago Bernabéu. "El reencuentro fue correcto, de respeto y de concordia. Nunca hemos estado casados, así que no se puede producir el divorcio", comentó en broma.

Eso sí, fue contundente afirmando que "las relaciones no son buenas porque comparecieron en el 'caso Negreira' y van presentando hechos irrelevantes e inconcluyentes". Aseguró no haber hablado con 'Flo' sobre el partido que el Barça debería haber disputado en Miami ante el Villarreal a finales de diciembre y se limitó a aseverar que este no habría adulterado la competición.

Florentino Pérez y Joan Laporta, en una imagen de archivo / VALENTI ENRICH / SPO

Reiteró que "mientras sea presidente del Barça, el club será propiedad de los socios y socias" y alzó la senyera en su discurso asegurando que "estamos comprometidos con la libertad, la democracia, Catalunya, nuestra lengua, nuestra cultura desde hace más de 125 años y reducir todo esto a una empresa no corresponde".

Las elecciones a la presidencia

Por último, también fue preguntado por los comicios en el club blaugrana, que deben celebrarse esta temporada, tras cinco años en el cargo de Laporta. Estos, con los estatutos del club en la mano, deberán convocarse entre el 15 de marzo y el 15 de junio y Laporta se presentará a la reelección, aunque no quiso acotar en qué fecha se llevará a cabo la votación.

"No pienso en estos momentos en ello. Las convocaremos cuando más le convenga al Barça, pensaré en lo que más le convenga al equipo", a pesar de ser repreguntado para intentar deslizar alguna fecha, lo máximo que dijo Laporta es que las elecciones podrían llevarse a cabo antes de unas hipotéticas semifinales de la Champions League. Es decir, que estas podrían celebrarse, en una primera aproximación, al mes de abril.