Laporta: "La relación con el Real Madrid es la que es"

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, atendió a los medios de comunicación a su llegada a la comida de directivas previa al partido de Champions de este martes ante el Olympiacos en Montjuïc. El dirigente azulgrana abordó diversos temas de actualidad, desde la polémica por el acuerdo comercial con Uber hasta la próxima cita en Miami, la sanción a Hansi Flick y, por supuesto, su relación con el Real Madrid.

Laporta comenzó defendiendo el acuerdo firmado entre el Barça y la empresa Uber, que ha suscitado cierta controversia en el sector del taxi. "Es un acuerdo comercial entre dos empresas privadas y está dentro de la legalidad. Hemos pasado todos los 'compliances' internos, los estándares legales y las cuestiones éticas también. No vimos ningún inconveniente en firmarlo", explicó el presidente, quien quiso restar tensión al debate. "Ha creado cierta polémica, pero esperamos que no vaya más allá. No ha habido ni implicaciones políticas ni institucionales. Hemos tenido una reunión esta mañana con nuestro director general y el colectivo del taxi, la valoramos positivamente y esperamos que no vaya más allá esta cuestión", añadió.

El boicot del Real Madrid a Miami

Preguntado por el boicot del Real Madrid al partido que el Barça y el Villarreal disputarán en Miami, Laporta fue tajante y mantuvo la calma. "Estamos acostumbrados a ello, a que pasen estas cosas. El tema de Miami está más que acordado con LaLiga y con el Villarreal, ya lo he dicho. Nos lo tomamos con tranquilidad. Daremos una alegría a los aficionados de Miami y de Estados Unidos". El presidente azulgrana evitó alimentar la polémica y respondió con contundencia sobre el papel del club blanco: "Son muy libres de hacer lo que quieran, no me voy a meter. Soy presidente del Barça, el Madrid que haga lo que considere oportuno. Nosotros seguimos lo que está previsto. No voy a entrar en polémicas".

En el plano deportivo, Laporta reconoció que el equipo afronta una semana decisiva. "Sí, es una semana clave, una semana importante porque tenemos un partido muy importante hoy contra el Olympiacos. Necesitamos ganar y hacer un buen partido. El resultado del fin de semana nos ayudó a recuperar una actitud que era importante que recuperáramos. Este partido es muy importante para nosotros. Luego, el fin de semana, llega el partido por excelencia. Los dos equipos nos jugamos el liderato", apuntó.

Presentado el recurso contra la sanción a Hansi Flick

Finalmente, el presidente del Barça habló sobre la sanción impuesta a Hansi Flick, que el club ha recurrido. "Ya hemos iniciado el recurso y hemos revisado las imágenes porque creemos que deben ser revisadas y esperamos que haya una reevaluación de la sanción, porque pensamos que hay argumentos para que se reduzca. Los árbitros actúan como pueden, pero sí es cierto que se ve claramente que el colegiado se queda esperando la reacción de nuestro entrenador. Podría haberse evitado y esperamos que tengan por buenas nuestras alegaciones", explicó.

Laporta cerró su comparecencia con un mensaje de normalidad y confianza, insistiendo en que el club sigue adelante con su hoja de ruta tanto en el terreno deportivo como en el institucional. "Nosotros seguimos con lo previsto", repitió, subrayando que lo importante ahora es centrarse en el duelo ante el Olympiacos y mantener la ambición intacta en una semana que puede marcar el rumbo de la temporada.