Laporta: "La relación con Messi está perjudicada"

El expresidente del Barça y precandidato a dirigir de nuevo el club, Joan Laporta, explicó de forma clara su relación con Leo Messi, que quedó deteriorada tras su salida por el clyb blaugrana. Laporta indicó porqué salió del club: "Nosotros no quisimos firmar lo de CVC para poder inscribirlo porque considerábamos que era perjudicial para el club. El Barça está por encima de jugadores, directivos o presidentes y no lo podíamos hacer. Es lo que más triste me ha dejado como presidente. Son momentos decepcionantes como cuando se fue Koeman, Xavi, Piqué u otros. Son momentos difíciles, pero no lo podíamos asumir. Las cantidades de su contrato si lo renovábamos eran inasumibles y por eso no pudo continuar", explicó en 'Catalunya Ràdio'

Laporta añadió que "tanto Messi como otros jugadores los conocía de mi primera etapa y te los quieres y aprecias. Estamos muy agradecidos a todos estos jugadores, pero el Barça también ha hecho mucho por ellos. No pudo ser y Leo no pudo continuar".

Joan Laporta reconoció que su relación con el jugador argentino no es la misma y está prácticamente rota: "La relación con Messi no es la que era. Hubo un incidente también en la entrega del Balón de oro en el que yo fui a saludarle y él consideró que no teníamos que saludarnos. A partir de ahí, hubo algún acercamiento y esperemos que esto suceda en el futuro. La relación está perjudicada, pero él es un mito del barcelonismo".

El expresidente explicó el episodio en el que Leo Messi accedió por la noche al Camp Nou sin avisar para ver las obras: "Sabía que estaba por Barcelona porque la selección argentina jugaba por aquí, pero de lo otro no sabía nada. Está claro que si Messi desea acceder al campo, se le debe dejar entrar siempre que sea posible. Es su casa. Y eso es lo que pasó"

Sobre el futuro, Laporta explicó que el Barça seguirá trabajando para que Leo reciba un homenaje que esté a la altura de su etapa gloriosa en el club: "Leo se merece una estatua en el Camp Nou como la tiene Cruyff. Y se merece un homenaje. Creemos que el momento de hacerlo es cuando el estadio esté totalmente acabado y con más de 100.000 espectadores. Esperemos que se pueda hacer".