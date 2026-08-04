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Laporta reaparece en las oficinas del Barça para la firma de Bisiwu

El presidente azulgrana retoma su agenda institucional tras abandonar el Hospital de Barcelona y preside la firma del nuevo futbolista blaugrana

Primera aparición pública del presidente Joan Laporta tras salir del hospital

Primera aparición pública del presidente Joan Laporta tras salir del hospital

SPORT TV

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Víctor González

Víctor González

Joan Laporta empieza a recuperar de forma progresiva su agenda institucional.Apenas cuatro días después de recibir el alta médica tras superar la arritmia que le obligó a permanecer ingresado en el Hospital de Barcelona, el presidente del FC Barcelona reapareció este martes en las oficinas del club para presidir el acto de firma de Bisiwu como nuevo futbolista blaugrana.

La imagen en las oficinas supone el regreso público del máximo dirigente barcelonista después del problema de salud que le apartó temporalmente de la actividad. De hecho, Laporta no pudo acompañar al primer equipo durante el stage de pretemporada en Inglaterra, donde la representación institucional recayó en el vicepresidente deportivo, Rafa Yuste, acompañado por el director deportivo, Deco.

El presidente ya había tranquilizado al barcelonismo la pasada semana a través de un mensaje en sus redes sociales, en el que confirmó que había recibido el alta y agradeció el trato recibido por todo el personal sanitario del Hospital de Barcelona. Los médicos le recomendaron unos días de reposo antes de reincorporarse paulatinamente a sus obligaciones, un proceso que ya ha comenzado.

Firma de Bisiwu

Su primer acto oficial ha coincidido con la puesta de largo de Bisiwu. El joven extremo, que el pasado fin de semana ya se entrenó con Hansi Flick durante la concentración del primer equipo en St. George's Park, rubricó su contrato junto a Laporta tras regresar el lunes a Barcelona con el resto de la expedición blaugrana.

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Con este acto, el presidente da por iniciada su vuelta a la normalidad tras el susto de la pasada semana. La previsión es que el presidente vaya recuperando progresivamente su agenda habitual en unos días especialmente intensos para el club, con el mercado de fichajes entrando en su fase decisiva y el inicio de la temporada cada vez más próximo.

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