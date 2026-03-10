¿Por qué Laporta quiere renovar a Lewandowski?

Joan Laporta explicó los motivos por los que el club quiere ampliar la vinculación de Robert Lewandowski durante la entrevista concedida este martes por la mañana al programa Què t’hi jugues de la Cadena SER. El expresidente mantiene una gran relación con el delantero polaco y con su agente, Pini Zahavi, con los que tejió un fichaje que ha sido clave en la recuperación deportiva del primer equipo. De hecho, en su primer año ganó el Pichichi y la Liga con Xavi de entrenador.

Joan Laporta durante el debate de este lunes / Gorka Urresola

Laporta destacó tanto el rendimiento deportivo del delantero polaco como su compromiso con el club desde el primer día. “Es un jugador que tiene un gran talento y cuando entra las enchufa", dijo para arrancar su respuesta a la pregunta de por qué quiere renovarle. A nivel deportivo no tiene dudas pese a que su papel ya no es el de titular indiscutible. Sin embargo, existen más motivos.

"Vino en un momento en el que no era fácil venir al Barça. Y lo hizo enfrentándose a un club al que admiro como el Bayern, no era nada fácil, pero demostró que quería venir”, recordó el presidente sobre la actitud de Lewandowski en 2021, cuando, entre otras cosas, aseguró a pregunta de SPORT que "mi era en el Bayern ha terminado, no existe ninguna posibilidad de que siga".

Lewandowski y Rashford analizando las posibilidades de una falta durante el partido de liga entre el FC Barcelona y el Mallorca en el Camp Nou / JORDI COTRINA

Más allá de su rendimiento sobre el césped, Laporta destacó su integración en el club y en la ciudad. “Está totalmente adaptado a Barcelona, a la ciudad y todo su entorno también lo está". Además, también destacó que "me gusta Robert en todo lo que hace. Es una persona directa y un jugador que ha madurado muy bien”, afirmó.

Por último, el presidente del Barça también reveló que el delantero cuenta con propuestas muy importantes del extranjero, especialmente desde Arabia Saudí. Sin embargo, la voluntad del futbolista es continuar en el Camp Nou. “Tiene ofertas de Arabia y muy importantes, pero quiere seguir aquí”, concluyó Laporta.