Laporta quiere el 'póker' de títulos

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, está encantado del trabajo de sus futbolistas en este inicio de temporada. Así lo manifestó en el acto de ofrenda al monumento de Rafael Casanova en el que el Barça estuvo presente como cada año en la Diada de Catalunya.

El dirigente barcelonista primero quiso ser cauto afirmando que "debemos tocar con los pies en el suelo, esto no ha hecho más que empezar", pero acto seguido su radiografía del equipo no pudo ser más optimismo: "Esperamos que sigamos así, con un gran nivel, un gran compromiso y para ganar este año se tiene que correr. Es una gran muestra el compromiso del equipo y el club"

Laporta entiende que todo el barcelonismo "esté ilusionado" y reiteró que confía en que el conjunto blaugrana pueda "seguir con esta actitud, con trabajo y compromiso".

Lamine Yamal

Respecto a las palabras de Lamine Yamal de la importancia de correr en los encuentros, Laporta valoró que "tiene mucho mérito lo que la diga Lamine con 19 años, su madurez es sensacional, es la parte ilustrativa de que el equipo debe estar sin relajarse, para ir a por todas".

El entusiasmo de Laporta se justifica porque "tenemos una plantilla muy competitiva, compensada, Deco ha hecho muy bien, todo el mundo tiene que estar muy atento, hay mucha calidad y podemos hacer dos equipos muy competitivos, todos deben estar muy alerta, no cabe la relajación".

Dentro de de "este compromiso", Laporta recalcó que "somos candidatos a ganar titulos, este año tenemos como objetivos ganar Liga, Copa, Supercopa y Champions, pensando siempre en el espíritu de equipo, pensar en ello, nos llevará a ganar títulos". Por tanto, Joan Laporta ve como un sueño real aspirar al póker de titulos.

De todos modos, Laporta no escondió que "tenemos la especial ilusión para ganar la Champions". El presidente es ambicioso, al igual que el conjunto de Hansi Flick, que ha demostrado su enorme potencial y ganas por hacer algo grande con el pletórico inicio de temporada.