Laporta: "No quería que se acabara la noche"

Joan Laporta llegó el último (la agenda del presidente es intensa) a la presentación de ‘Barça Mobile’, que pretende revolucionar el mundo de las comunicaciones entre clubs y operadores y, de paso, convertir el Spotify Camp Nou en el mejor estadio del mundo a nivel tecnológico, sobre todo en lo que se refiere a la conectividad. El dirigente se personó en el ‘Barça Immersive Tour’ junto a Enric Masip, asesor y miembro de la comisión deportiva, y el directivo Miquel Camps.

A su llegada, con una sonrisa de oreja a oreja, la misma con la que se marchó la noche anterior de Montjuïc, cuando bajó la ventanilla del coche e hizo lucir claxon a su chófer para evidenciar que la felicidad tras el Barça-Dortmund era total, mantuvo el tono alegre que le dejó la goleada europea: “Estoy feliz, me ha costado dormir un poco, quería que durara más… ¡esa sensación!”, dijo a la entrada del recinto, justo antes de fotografiarse con Ruslan Birladeanu en el ‘photocall’. Cuando le preguntaron si fue una sensación orgásmica, no dudó en responder que “eso es exagerar”.

Una vez en la presentación de ‘Barça Mobile’, que para eso llegó a las instalaciones que siguen funcionando en el Camp Nou, Laporta insistió en lo bien que se lo había pasado en Montjuïc: “Ayer vivimos una noche mágica, no quería que se acabara, me ha costado dormir porque he estado rememorando los momentos de gloria que ayer vivimos”, comentó sobre el 4-0 a los alemanes. Y tuvo, desde la distancia, un recuerdo cariñoso hacia el Lluís Companys: “Nos lo hemos hecho nuestro, pero ya tenemos ganas de volver”. De hecho, explicó que “he visitado las obras y siguen a buen ritmo. Será, bajo nuestro punto de vista, el mejor estadio del mundo y el orgullo de todos los culés”.

Rodeado de culés