Laporta presume del "repaso" a Font

Joan Laporta seguirá siendo presidente del FC Barcelona. Así lo decidieron los socios y socias que votaron en las elecciones celebradas este domingo, ya que refrendaron el proyecto 'Defensem el Barça' con 32.934 votos, lo que representa un 68,18%; muy por delante de los 14.385 apoyos que recibió Víctor Font (29,78%).

Durante la noche del jueves siguió de celebración, en esta ocasión, repitiendo el escenario del domingo tras conocer los resultados en las urnas: Luz de Gas. Laporta salió al escenario para acompañar a Lo Pau de Ponts en un concierto. "El domingo después de hacer un repaso, ¡un repaso! Y es una victoria también de Lo Pau de Ponts y todos los de Ponts que estáis aquí porque siempre nos habéis apoyado y os lo agradezco de corazón", dijo ante el público presente.

Recordemos que Joan Laporta no volverá a tomar posesión de su cargo como presidente hasta el 1 de julio, mientras tanto, el FC Barcelona está en manos de Rafa Yuste, quien era vicepresidente primero y del área deportiva. En este sentido, la junta actual será la única con competencias de representación institucional ante organismos, instituciones y terceros, así como la única facultada para obligar al club, incluyendo la firma de documentos y contratos, y para la toma de decisiones y la adopción de disposiciones.

Las reuniones de los órganos de gobierno del club corresponden exclusivamente a la junta directiva actual, sin perjuicio de que, cuando se considere oportuno, se podrá invitar a miembros de la junta electa o bien solicitarles opinión sobre cuestiones concretas, sin que esta tenga en ningún caso carácter vinculante.