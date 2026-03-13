Laporta: "Soy presidente del Barça y lo seré hasta que me muera"

Punto y final a la campaña de Joan Laporta en su carrera hacia la reelección a la presidencia del FC Barcelona. El candidato ha cerrado su postulación al palco del Spotify Camp Nou con un acto en el Auditori de La Pedrera lleno hasta la bandera. Lo hizo cargando duramente contra Víctor Font: "Y que diga que soy expresidente del Barça... Soy presidente del Barça y lo seré hasta que me muera", aseveró.

El —de momento— expresidente, estuvo acompañado en este acto de todo su equipo de campaña y también acudieron Deco y Alejandro Echevarría, dos de los protagonistas que más veces han sido objeto de debate durante estas semanas de campaña electoral. "Has aguantado todas las cabronadas que se han dicho de ti en esta campaña electoral, siento mucho que hayas sufrido según qué circunstancias. Sabes que te queremos y que eres el artífice del equipazo que hemos construido", le dijo Laporta al director deportivo.

Dardos a Font

El líder de 'Defensem el Barça' lanzó varios últimos dardos a Víctor Font, uno de ellos recordando el 'caso Olmo' y su inscripción: "Le salió el tiro por la culata y fue objeto de una botifarra que la hice la mar de a gusto. Iba para los que no querían que inscribiésemos a Olmo y, entre ellos, estaban ellos. Hablan de lo que han ganado los otros en estos cinco años, pero no hablan de que hemos ganado dos ligas, dos Copas y tres Supercopas. Y las últimas tres finales, ¿sabéis contra quién las hemos ganado? Y cómo las hemos ganado...".

Laporta señaló al líder de 'Nosaltres' asegurando que "nos han hecho una campaña en la que han jugado sucio", también tuvo palabras para Jaume Guardiola, su hipotético vicepresidente económico: "se ha dedicado decir que nos pusimos dinero en el bolsillo". Además, se quejó públicamente de "la guerra sucia haciendo daño a una persona de mi círculo y al vestuario, que ha sufrido el juego sucio", haciendo referencia a Alejandro Echevarría.

Laporta tildó de "charlotada" la negociación de una opción de compra preferente con el Manchester City para intentar fichar a Erling Haaland. "A los cinco minutos sale la representante de Haaland a desmentirlo. Son maquinaciones electorales. Font no tiene sentido del ridículo y le salió otra vez el tiro por la culata", zanjó. El sábado, jornada de reflexión y el domingo será el gran día de las votaciones.