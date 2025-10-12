Laporta: "El presidente del Barça debe decir siempre la verdad"

El presidente del Barça, Joan Laporta, ha sido el gran protagonista del programa 'Bestial' que presenta Bibiana Ballbé y se emite por 3Cat. En un ambiente muy distendido y compartiendo sofá , en la sala La Paloma, con Judit Mascó, Soraya, Santi Millán e Iván Labanda, Laporta ha hablado poco de fútbol y de la actualidad, pero sí ha mostrado su lado más humano y ha hablado de todo lo que conlleva el cargo que ocupa.

"Me gusta ser presidente del Barça, me gusta lo que hago, pero hay mucha gente que lo puede ser y que lo haría bien. Quiero al Barça y cuando ha habido momentos difíciles me he sentido llamado a intentar arreglar una situación. Siempre quiero que los barcelonistas estén contentos”, ha explicado Laporta, que tiene claro como debe ser un presidente del Barça: "Un presidente del Barça debe ser responsable, debe decir siempre la verdad porque el Barça solo tiene una palabra. No puedes creer a nadie, pero a ti te deben creer y para que te crean debes cumplir lo que dices. Debe querer al Barça con locura y debe querer a la gente. Debe poner los intereses del Barça y de la gente por delante de los suyos", ha dicho el dirigente, que afronta la última temporada de este mandato y se presentará a la reelección.

Y ha seguido con más características que debe tener el presidente del club. "Debe ser muy comprensivo porque el Barça es inclusivo, debe aceptar muchas formas de pensar, de ideología. El Barça es Més que un Club porque representa al país, pero a la vez es un club global. La grandeza del Barça es que admite a todo el mundo y barcelonistas tenemos en todo el mundo, en los cinco continentes".

Tiene claro también que debe ser futbolero. "Para ser presidente del Barça te debe gustar el fútbol. Debes ser consciente de que sabes mucho menos que un entrenador o un director deportivo, pero te tiene que gustar", ha reconocido, dando alguna pincelada de su carácter: "Soy apasionado y soy de prontos y debo cuidar estos prontos. Cuando me enfado soy una botella de cava, exploto, pero me dura poco. No soy rencoroso, con el rencor no se puede vivir", ha dicho Laporta entre risas.

Laporta con Bibiana Ballbé y el resto de protagonistas del programa 'Bestial' / 3CAT

El presidente del Barça, que durante el programa también se ha emocionado recordando a Toni Cruz, confiesa que siempre consulta con su círculo de confianza cuando debe tomar una decisión. "Me toca coordinar inteligencias que son mayores que la mía. Escucho a la gente cercana. Tengo una jefa de gabinete, Manana, que es de mi máxima confianza, un director general, a los compañeros de junta, tengo a mis hijos que son el reflejo de la sociedad, de la gente joven. Las decisiones, que no siempre acertamos, las toma uno y esta responsabilidad a mí no me desagrada, pero debo escuchar a las personas de máxima confianza".

Entre estas personas están sus hijos, de los que Laporta ha presumido en el programa. "Dar mi opinión en casa la tengo que dar, después que hagan lo que quieran, pero es educar, les estoy transmitiendo unos valores en los que creo y que quiero que ellos también los tengan. En cuanto al Barça, nada que decir, Han salido culés y catalanes. Con mis hijos he sido permisivo, no he sido un padre estricto que no les dejaba hacer nada. El mediano, que es muy del Barça, me dijo: 'si fichas a Ronaldinho lo ganarás todo'. El pequeño es muy vivo, muy inteligente, tiene mucho coco, y el mayor es una maravilla, es muy sensible, toca el violín en una banda, juega muy bien a fútbol".