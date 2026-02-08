Laporta: "¿Si soy presidencialista? Solo me mojo y doy la cara"

Joan Laporta dimitirá este lunes como presidente del Barça para poder optar a la reelección y concurrir como candidato en las elecciones previstas para el 15 de marzo, la primera fecha posible según lo establecen los Estatutos del club.

El presidente pondrá fin a su segundo mandato, pero antes ha concedido una entrevista a los medios del club, en la que ha contestó a los que lo acusan de ser presidencialista. Laporta describió su manera de gobernar como un liderazgo apasionado y directo, aunque siempre en consenso con sus colaboradores. "Mi manera de gobernar, a mí me gustaba liderar, lideré con pasión, porque amaba al Barça", afirmó.

Ante las críticas que le tildaban de presidencialista, Laporta aclaró: "Lo que hice fue mojarme y dar la cara". Sin embargo, señaló que todas las decisiones se consensuaron con los miembros de la junta directiva y fueron ejecutadas por un equipo ejecutivo altamente competitivo. "Pero pensad que las decisiones eran consensuadas con los compañeros de junta, eran ejecutadas por los ejecutivos del club, que tenían un nivel ejecutivo muy competitivo", explicó.

El dirigente reivindicó la calidad y el compromiso de todos los profesionales del club. "Tuvieron una gran calidad y aportaron al club su experiencia, sus conocimientos, su imaginación, su audacia, su valentía, y lo pusieron todo al servicio del club", dijo Laporta, agregando que además le gustaba porque "sabían, sabían y, sobre todo, tenían ese compromiso que se debe tener con el sentido de cómo los empleados y empleadas del club".

Laporta subrayó también el sentido de pertenencia de los trabajadores: "El colectivo de trabajadores y trabajadoras también sabía, porque tenían ese sentido de pertenencia, que eso me gustó mucho, de ese sentido de pertenencia al club, que además hacía que tuvieran ese compromiso con la entidad, se la hicieron suya y eso me gustó mucho".

El presidente recordó que todas las decisiones del club tuvieron como objetivo proteger a los socios y preservar la historia del Barça: "Todos juntos, directivos, ejecutivos, trabajadores y trabajadoras, teníamos muy claro que todo lo que hacíamos era por los socios del Barça. Trabajábamos por los socios, que eran los propietarios, y trabajábamos por un club que tiene más de 120 años de historia y que tiene un compromiso profundo con la democracia, con Cataluña, con la lengua catalana y con nuestra cultura y que es más que un club".

La mejora económica

En cuanto a la situación económica, Laporta relató que encontraron un club en una etapa de extrema dificultad. "Nos encontramos una situación de máxima dificultad. Había crisis económica, deportiva, institucional y eso comportó que, para detener esta desdicha, no era fácil, no era fácil", explicó. "Había que actuar con valentía y rapidez para evitar el colapso", apuntó.

Para superar la situación, aseguró que fue necesario incrementar ingresos, activar palancas financieras y reorganizar la estructura económica: "Hemos tenido que incrementar y mejorar los ingresos, hemos tenido que activar palancas, en fin, en este sentido, diré que el hecho de que ya llevemos dos años de resultados ordinarios positivos evidenció una recuperación económica y también evidenció la eficiencia operativa en todas las áreas del club".

Laporta destacó los récords históricos en patrocinio, merchandising y comercio electrónico: "Pensad que hay récords históricos con patrocinios, gracias al nuevo contrato que hicimos de equipamiento deportivo con Nike y otras alianzas estratégicas. También hay récords con lo que es el merchandising, fruto del desarrollo internacional del e-commerce".

Además, puso énfasis en la mejora de la masa salarial deportiva: "Importante también el hecho de que se recondujo la masa salarial deportiva. Se mejoró mucho el ratio que había, que era un ratio desastroso que representaba el 98% de los ingresos totales del club y, en este caso, ahora estábamos en una situación de un 54% respecto a los ingresos ordinarios. Eso es un trabajo extraordinario que se hizo, fundamentalmente".Con estas palabras, Laporta cerró su reflexión sobre su estilo de liderazgo y la gestión económica, dejando clara su filosofía de pasión, compromiso y responsabilidad al frente del club.