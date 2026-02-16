Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FC BARCELONA

Laporta presentará su libro 'Así hemos salvado al Barça' el próximo lunes 23 de febrero

El expresidente, de la mano del escritor Josep Maria Fonalleras, ha realizado una crónica en primera persona de su último mandato

Joan Laporta, durante la entrevista a los canales de comunicación del club

Jordi Carné

Joan Laporta vuelve a la acción tras una semana de preparación de su campaña para las elecciones del próximo 15 de marzo de 2026. El presidente saliente dimitió hace una semana exacta para poder formalizar su precandidatura y continuar cinco años más en la zona noble del Spotify Camp Nou. Esta semana empezará a recoger las firmas necesarias para convertirse en candidato, inaugurará su sede electoral y empezará a detallar las primeras propuestas de su programa.

Para principios de la semana que viene, concretamente para el lunes 23 de febrero, 'Jan' tiene preparado su primer golpe de efecto: presentará su libro 'Así hemos salvado al Barça' en el que, de la mano del escritor Josep Maria Fonalleras, realiza una crónica en primera persona de los últimos cinco años como presidente blaugrana, en los que ha tenido que tomar decisiones difíciles para revertir la situación deportiva, económica, social e institucional que se encontró en marzo de 2021.

En el libro, Laporta "cuenta por primera vez cómo afronta momentos duros para el club como la salida de Leo Messi o la imposibilidad de inscribir a jugadores en el primer equipo a causa del 'fair play' financiero de Tebas en la Liga". La llegada de Flick al banquillo del Barça, las famosas palancas, el auge de los nuevos prodigios de La Masia y la reforma del Spotify Camp Nou son otros de los temas en los que, evidentemente, ahonda el libro.

