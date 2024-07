Laporta no se presenta a declarar por el 'caso Albert Ramos'

Joan Laporta, Rafa Yuste y Xavier Sala i Martín debían presentarse esta mañana a declarar, como testigos, ante la justicia por el 'caso Albert Ramos', pero ninguno de los tres lo ha hecho. El tenista firmó un contrato de préstamo a Joan Oliver, representante de CSSB Limited, por 100.000 dólares. No recibió los intereses del préstamo y el capital desapareció. No se le devolvió. Ramos presentó una denuncia y Oliver está investigado por estafa.

Tanto Yuste como Sala i Martín han solicitado un cambio de ida, mientras Laporta, según fuentes judiciales, no había avisado que no se presentaría, algo que niegan desde el entorno del presidente azulgrana. La jueza podría citar de nuevo a declarar a los tres testigos el próximo 15 de julio, con advertencia de sanción si no se presentan.

CSSB poseía el 57,11% de las acciones del Reus CF, club que acabó quebrando.