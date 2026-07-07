Laporta presenta 'Barça Play': "Nos pedían recuperar las transmisiones del fútbol formativo"

No es una televisión al uso ni una OTT estilo Netflix. Es un punto intermedio con el que el Barça quiere conectar con sus socios y aficionados para que estos disfruten de contenido propio producido por el club sin intermediarios.

Barça Play es la nueva plataforma audiovisual integrada en la web y app del Club que sitúa al socio en el centro y ofrece una experiencia única unificada.

Joan Laporta ha explicado el funcionamiento de esta nueva herramienta que posibilitará que los socios puedan disfrutar gratuitamente de todos los partidos del fútbol formativo y de las secciones.

El acto de presentación de esta iniciativa audiovisual hija de Barça TV y Barça One se ha realizado en el Load Gallery del Poble Nou (Carrer de Llull en Barcelona).

PRESENTACION BARÇA PLAY. LAPORTA. FOTO: VALENTI ENRICH / Valentí Enrich / SPO

El presidente blaugrana acompañado por los directivos Joan Soler e Ignasi Macià ha explicado las líneas maestras de este proyecto que viene a rellenar el hueco emocional que dejó en los culés el cierre de Barça TV hace tres años.

Joan Laporta está satisfecho con esta iniciativa: "Será una nueva forma de relacionarnos, es gratuíto para los socios y la gente nos pedía recuperar las transmisiones del fútbol formativo. Y lo haremos".

PRESENTACION BARÇA PLAY. LAPORTA. FOTO: VALENTI ENRICH / Valentí Enrich / SPO

Joan Laporta ha explicado que él vería siempre la final de Wembley del 92 y se ha emocionado recordando el 0-5 del Barça en el Bernabéu del curso 1973-74.

El presidente ha explicado las razones del cambio de formato: "Debemos adaptar nuestros contenidos a una nueva manera de consumir. En la aplicación entran 800 mil personas a la semana y nos siguen 500 millones de personas en nuestras redes”

En la web del Club, los asociados blaugranas ya pueden disfrutar de contenido 100% Barça.

Ya están disponibles partidos históricos, goles, documentales, finales memorables, contenido 'made in La Masia' y mucho más material para vivir el Barça las 24 horas del día. Laporta lo ha resumido así: "Es la puerta de entrada al universo digital del Barça. El nombre de Barça Play conecta con lo que queremos. Es un canal en el que los culés se pueden conectar en cualquier momento y desde cualquier lugar"

PRESENTACION BARÇA PLAY. LAPORTA. FOTO: VALENTI ENRICH / Valentí Enrich / SPO

El contenido estrella de Barça Play serán los partidos del fútbol formativo y de las secciones y así lo ha confirmado el presidente blaugrana: "Hemos visto que gusta mucho ver a los jugadores que se están formando. Nos gusta esto a los culés. También disfrutamos con las secciones."

Además de los partidos en directo, siempre se podrá disfrutar de contenidos como los goles de Messi en su larga trayectoria como culé o el crecimiento de Lamine en la cantera.

Presentación de Barça Play / Valentí Enrich

La idea del club es volver a reconectar con los aficionados que durante 24 años estuvieron habituados a seguir el día del club a través de Barça TV.