Laporta pone fecha al regreso al Spotify Camp Nou: "Será el 22 o el 29 de noviembre"

Joan Laporta ha celebrado el éxito del entrenamiento a puertas abiertas del primer equipo del FC Barcelona en el Spotify Camp Nou. Los socios y aficionados azulgranas han agotado las entradas de una sesión del equipo de Hansi Flick que servirá como test previo a la vuelta al Estadi y el presidente culé se ha mostrado muy satisfecho con la reacción de la masa social. Además, el máximo mandatario de la entidad también ha puesto una nueva fecha al ansiado regreso.

"Hay muchas ganas de Camp Nou. Estamos muy agradecidos con los socios, socias, aficionados y aficionadas, de que tengan tantas ganas. Que se hayan vendido todas las entradas es una gran noticia. Es un test que debe hacerse. El entrenamiento nos ayudará a saber cómo funcionarán todos los aspectos para organizar un partido de fútbol", ha declarado 'Jan' en la recepción del alcalde Dirk De Fauw a la expedición del Barça en el Ayuntamiento de Brujas.

Aunque lo ha hecho con la ya tradicional muletilla sobre posibles imprevistos, Laporta se ha atrevido a asegurar que el Barça regresará a su campo "el 22 o el 29 de noviembre". "Se ha constatado que está todo listo y ahora haremos un test público para corroborarlo. Salvo imponderable, el regreso tendrá lugar el 22 o 29 de noviembre", ha explicado en Bélgica.

Joan Laporta, en la recepción del alcalde Dirk De Fauw a la expedición del Barça en el Ayuntamiento de Brujas / Dani Barbeito

Tal como informó SPORT hace unos días, el Barça espera obtener la licencia de primera ocupación de la fase 1B, que amplía el aforo del Spotify Camp Nou hasta los 45.000 espectadores, entre el 12 y el 15 de noviembre. Desde el club blaugrana hay optimismo porque las obras en la zona de lateral están acabadas desde hace semanas y se trabaja en las irregularidades detectadas.

Si se cumplen estos tempos, la vuelta del equipo de Hansi Flick al Spotify Camp Nou se producirá tras el próximo parón de selecciones. A pesar de las declaraciones de Laporta, quizás es justo para el encuentro ante el Athletic, fijado para el 22 de noviembre, pero sí que podría producirse una semana después, cuando los azulgranas se enfrenten al Alavés. El partido está fijado para el 29 de noviembre y coincidiría con el día del 126 aniversario del club, por lo que la fiesta podría ser mayor.