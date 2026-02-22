Laporta se pone el delantal: así cocina macarrones el precandidato

Laporta volvió a ser Laporta. Este domingo por la mañana, el expresidente del Barça mostró de nuevo su naturalidad y espontaneidad. Esta vez, en uno de los bares de moda en Barcelona: Bar Bocata, un bar-restaurante en Travessera de Gràcia que nos transporta a los bares de toda la vida de platillos y entrepanes.

El ya precandidato a las elecciones del Barcelona, que se celebran el 15 de marzo, dejó al lado el fútbol y se puso el delantal. Se encargó personalmente de cocinar los macarrones para todos los presentes. Compartió mesa con sus compañeros: Xavi Puig, Joan Soler, Xavier Barbany, Elena Fort, Aureli Mas, Miquel Camps y Xavier Barniol. Lo hizo con la ayuda de Quim Crespo y Lucas Urmeneta, propietario y chef, correspondientemente. Fue un día diferente.

Una velada especial

La noche contó con un componente cultural y musical. El artista Lo Pau de Ponts amenizó la celebración interpretando una canción personalizada dedicada al dirigente. La actuación consiguió implicar al público asistente, que participó activamente en el momento musical, generando un ambiente de celebración colectiva.

Uno de los momentos más destacados de la velada fue la interpretación del cántico popular “Un dia de partit”, que terminó siendo coreado por los asistentes de forma unánime. Laporta participó en el canto levantando el puño, sumándose al entusiasmo de los presentes y reforzando el carácter festivo del encuentro.

Al finalizar la reunión, el propio Laporta colaboró en la colocación de un cartel identificativo del punto oficial de recogida de firmas para su precandidatura. Junto a Quim Crespo, el expresidente del club situó el anuncio en la entrada del establecimiento, buscando facilitar el acceso de los simpatizantes interesados en apoyar la iniciativa.

Continúa su agenda de candidatura

El fin de semana de actividad también incluyó un acto celebrado en Sitges, donde el dirigente reunió a cerca de dos centenares de socios barcelonistas. De manera similar, la convocatoria en Mataró también logró atraer a un número significativo de seguidores del proyecto.

La agenda de la candidatura continuará esta tarde con la instalación de puntos de recogida de firmas en los alrededores del Spotify Camp Nou antes del partido entre el FC Barcelona y el Levante. Será la primera ocasión en que este sistema de apoyo a la precandidatura se habilite en una jornada de encuentro deportivo oficial, a partir de las 16:15 horas.