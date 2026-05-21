Laporta: “Podremos fichar lo que pensamos que debemos fichar"

En un día de celebración y despedidas, el Barça puso el broche a la temporada en el Casanova Beach Club de Castelldefels. La plantilla azulgrana festejó el cierre de un curso brillante, culminado con la segunda Liga consecutiva de los hombres de Hansi Flick. A las puertas del restaurante, uno de los grandes protagonistas fue Joan Laporta. El presidente azulgrana atendió a los medios para hacer balance de la temporada, repasar los nombres propios del presente culé y empezar a calentar lo que viene.

“Son momentos bonitos para recordar la temporada. Son dos Ligas seguidas, es un buen grupo, con mucho recorrido. Sabéis que hay una unión, es un grupo muy compensado”, aseguró Laporta, visiblemente satisfecho por el momento deportivo que atraviesa el equipo.

El presidente azulgrana quiso poner en valor el trabajo de la dirección deportiva y del cuerpo técnico. “Deco trabaja de forma maravillosa y Flick está súper ilusionado con lo que viene”, afirmó. Eso sí, Laporta también lanzó un aviso de cara al próximo curso: “La temporada será mucho más dura que esta. El nivel de exigencia va a subir. Los jugadores son conscientes de que están construyendo su propia leyenda”.

Baño de masas para Flick y Casadó a su llegada a Castelldefels / SPORT

Preguntado por el mercado y por nombres propios como Julián Álvarez, Laporta esquivó entrar en detalles y remitió a la dirección deportiva. “Lo de Julián lo tenéis que hablar con Deco”, señaló. Sobre la regla del 1:1 y la capacidad del club para reforzarse, el presidente se mostró optimista: “Podremos fichar lo que pensamos que debemos fichar para ser más competitivos”.

Laporta también tuvo palabras de elogio para Robert Lewandowski, uno de los grandes referentes del vestuario azulgrana. “Lewandowski forma parte ya del escudo del Barça. Siempre estaremos agradecidos. Gracias a él conseguimos credibilidad a nivel deportivo y también en lo que podíamos hacer a nivel económico”, explicó el presidente.

El máximo dirigente culé recordó además el contexto en el que aterrizó el delantero polaco. “Llegó en un momento muy complicado. Ha aportado mucho al grupo y siempre estaremos agradecidos”, insistió.

Por último, Laporta quiso enviar un mensaje al barcelonismo tras una temporada de éxito. “A seguir celebrando este momento, es mi mensaje para todos los culés”, apuntó el presidente, dejando claro que el club ya empieza a mirar hacia el futuro sin olvidar el valor de lo conseguido.