Laporta se plantea convocar las elecciones para el mes de abril

La actual es temporada de elecciones en el FC Barcelona. Joan Laporta y su junta directiva acaban mandato y es potestad del presidente convocar a los socios y socias con derecho a voto a las urnas. Aunque nada está decidido todavía, Laporta estaría planteándose que la celebración de las elecciones sea en el mes de abril del próximo año, según ha explicado David Bernabéu en el programa 'La Posesión'.

Laporta estaría sopesando esta opción para que las elecciones se llevasen a cabo antes de final de temporada y cuando los títulos estén todavía en disputa. El Barça estará por aquel entonces luchando por todo, pero nada estará todavía decidido. Los resultados deportivos del equipo de Hansi Flick, en caso de que finalmente no fuesen buenos, no influirían en la elección del socio y no penalizarían al actual presidente del club azulgrana.

En el programa 'La Posesión' también se ha explicado que el jefe de campaña de Joan Laporta podría ser Jordi Cuminal, que ya asesoró y formó parte del equipo del actual presidente del Barça en las últimas elecciones a la presidencia, ganadas por el abogado barcelonés en marzo de 2021.

Con Laporta buscando la reelección, varios socios del Barça estudian presentarse a las elecciones y luchar contra él. Seguro que lo hará Víctor Font, segundo en los últimos comicios. También han empezado a moverse en los últimos meses y semanas otros socios como Joan Camprubí Montal, Xavi Vilajoana y Marc Ciria. Todos ellos quieren estar preparados para cuando Laporta convoque de forma oficial las elecciones.