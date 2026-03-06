Laporta pide al Papa que bendiga el Spotify Camp Nou

Joan Laporta, presidente saliente del FC Barcelona y candidato en las elecciones a la presidencia del club azulgrana, ha presentado este mediodía la que será su junta directiva en caso de victoria el próximo 15 de marzo. En la rueda de prensa, ha atacado duramente a quien será su rival en las urnas, Víctor Font, pero también ha tenido alguna respuesta que ha ayudado a destensar la situación.

Al ya candidato se le ha preguntado sobre la próxima visita del Papa León XIV a Barcelona en junio de este año. El Pontífice ha confirmado su presencia en el acto central de conmemoración del centenario de la muerte de Antoni Gaudí tras ser invitado por la Junta Constructora de la Sagrada Familia. La cuestión es si León XIV realizaría algún acto en el estadio barcelonista.

"Yuste va a misa más que yo. Gaspart nos dijo que vendrían representantes del Vaticano para ver si el estadio podría estar disponible. Ya estuvo en el 82 en el Camp Nou y nos pusimos a disposición y lo valoraron. Pero entendieron que al estar en obras, Montjuïc sería el más seguro. Si quisiera venir y bendecir a la Moreneta, la capilla, el estadio y a todo el barcelonismo estaríamos encantados", ha explicado Laporta.

La visita del año 82 a la que se refiere Laporta fue la misa que llevó a cabo el Papa Juan Pablo II en el Camp Nou el 7 de noviembre de 1982 y que congregó a 120.000 personas.