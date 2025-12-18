El Laporta más personal: médico frustrado, expulsado del instituto y sus 'escapadas' en la Mili

Joan Laporta ha tenido una vida muy intensa que desgranó en parte en el programa 'Pla Seqüència' de La2Cat con Jordi Basté. El presidente desveló, entre otros aspectos, algunas de sus travesuras de joven y cómo siempre fue un líder nato.

Laporta explicó que "fui abogado porque no tuve la nota para ser médico., Saqué un 6,5 y en medicina pedían un 7,2, era buen estudiante, pero el año de COU cuando entraron las compañeras del colegio de monjas fue un desenfreno...”.

El presidente no tuvo reparos en revelar que "llegó una carta a mis padres" en la que le comunicaban su expulsión del colegio Maristas y que "mi padre tuvo un gran disgusto", pero que fue arropado por sus compañeros "que hicieron una manifestación para que no me echaran”.

Laporta era el delegado de clase y admitió que "me gustaba estar en todos los fregados y tenía la sensación de que éramos buenos compañeros, aún mantengo los amigos del colegio, de la mili, que duran toda la vida, como Rafael Yuste o Alfons Godall”.

Joan Laporta, con Jordi Basté / Pla Seqüència (La 2 Cat)

Su expulsión del instituto fue porque “robamos un examen de física, que no lo sabíamos hacer, lo di a todos los compañeros y nos pillaron”. Laporta fue una academia de La Pedrera para pasar la selectividad y arrancó su carrera de abogado.

Mili en Tenerife, Valladolid y 'Disneylandia'

Como todo joven de la época le tocó realizar el servicio militar. Le tocó Tenerife, donde “pasó de todo, una huelga por la comida, pruebas físicas duras, mucha metralleta, granadas, prueba de valor... Luego fui a la academia de caballería de Valladolid. Me escapé un día estando arrestado, tenía que venir a Barcelona, para buscar el coche y poder ir a una fiesta, pero me pillaron al salir. No pasé las milicias”.

Laporta recordó cómo “me encerraron 15 dias en la prevención, y me enviaron al cuartel del Bruc, que llamábamos Disneylandia, en la caja 411. La 'mili' marca.También me escapé para ir a la final de Sevilla (1986) con Albert Perrín. Fue ir y volver en avión".

Esas salidas no fueron suficiente y "después llegó el mes de agosto, en mi último mes de mili y con una amiga me fui a Egipto. Salté el muro de ‘Disneylandia’, estuve 19 días a Egipto”. Laporta recordaba con simpatía "como Godall me cubrió y no me engancharon".

Laporta cantó, mostró su lado más distendido y la inercia propia de una persona muy carismática, pero al mismo tiempo muy sensible. Así se vio con la emoción mostrada al hablar de la enfermedad de su ex esposa, quien superó un cáncer con Joan Laporta siempre a su lado y buscando la solución en Estados Unidos.