El Laporta más personal: "faltas de asistencia, actitud negativa y robo de exámenes"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, será uno de los 12 protagonistas que pasarán por el nuevo programa de 2Cat 'Pla Seqüència', conducido por el periodista Jordi Basté. Este nuevo espacio arrancará el jueves 11 de diciembre con una entrevista a Iñaki Urdangarín, la primera que concede de carácter personal, alejada del foco estrictamente deportivo o institucional. En el segundo capítulo, el máximo representante de la entidad blaugrana será el protagonista.

Durante el avance publicado por los perfiles oficiales del nuevo programa en redes sociales, se puede ver un fragmento de la conversación que mantiene Jordi Basté con Joan Laporta. En este, el presidente del Barça recuerda lo que estaba escrito en una carta que le entregaron de pequeño cuando iba al colegio.

"Repetidas faltas de asistencia no justificadas, actitud negativa con respecto al grupo, faltas de respeto al profesorado y robo de exámenes", rememoraba Laporta entre risas al recordar la reacción de su padre cuando esta acabó parando en sus manos.

Posteriormente, nuestro protagonista acabaría licenciándose en Derecho por la Universitat de Barcelona (UB) y cursaría el Máster en Derecho de Sociedades y Expertos Tributarios del Instituto de Estudios Superiores en la Universitat Abat Oliba CEU de Barcelona; así como el Diplomado en curso de Derecho de sociedades mercantiles por el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona.