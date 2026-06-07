Laporta pedirá permiso a los socios para ampliar el crédito de financiación del Espai Barça

Joan Laporta ganó el pasado 15 de marzo las elecciones a la presidencia del FC Barcelona. Se impuso en las urnas con claridad a Víctor Font y desde entonces ejerce como presidente electo. Su buen amigo Rafa Yuste preside actualmente el club azulgrana. Así será hasta el 1 de julio, día en el que Laporta tomará posesión del cargo para iniciar un nuevo mandato de cinco años.

Laporta, en la primera reunión de junta, nombrará a sus directivos. A los que se presentaron con él a las elecciones y también a los miembros de la anterior directiva que se quedaron gobernando el club. Estos últimos directivos deberán después ser ratificados por la Asamblea de Compromisarios. La idea es que se convoque una de carácter extraordinario en que se podrán tratar también otros temas.

De hecho, dos de ellos serán muy importantes para el futuro económico de la entidad. Como explica este domingo el diario 'Ara' y ha podido confirmar SPORT de fuentes cercanas a la directiva del Barça, Laporta deberá pedir permiso a los compromisarios para buscar y obtener más crédito de financiación para seguir y acabar las obras del Espai Barça. Y es que no habrá suficiente con los 1.450 millones de euros que se lograron en su día de un grupo de inversores liderados por Goldman Sachs.

Como suele ocurrir en las grandes obras, y más en una de la magnitud de la que está llevando a cabo el FC Barcelona, el presupuesto sufre una desviación. No se dan números desde el club azulgrana, pero las desviaciones suelen ser de entre 300 y 400 millones de euros. Según explica el diario 'Ara', los 1.450 millones de euros ya se han acabado y la junta directiva deberá pedir más dinero para acabar las obras del Spotify Camp Nou y lo que reste del Espai Barça. Entre estas cosas está la construcción del nuevo Palau.

Con la temporada ya acabada, las obras en el Spotify Camp Nou se centran en la tercera gradería, una vez completadas ya las dos primeras durante este curso. La idea es abrir el tercer anillo por fases. Sin poner fechas tras lo ocurrido anteriormente, la primera fase supondría abrir la zona de lateral y una parte tanto de Gol Sud como de Gol Nord, después lo que quede de Gol Sud y Tribuna y por último el Gol Nord. Se abriría en cada fase tanto la grada como los palcos VIP de cada zona que están situados entre la segunda y la tercera gradería. La idea es acabar la próxima temporada con el tercer anillo a pleno rendimiento, para empezar a colocar la cubierta en junio del año 2027. El equipo de Hansi Flick deberá entonces irse a jugar unos meses fuera del Spotify Camp Nou, teniendo ya el club bloquedao el Olímpic de Montjuïc.