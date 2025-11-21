Laporta participa en la cena de Navidad con la Agrupació Barça Jugadors

Son historia viva del Barça. Ellos se han dejado la piel por los colores del Barça y aunque hace años que ya no pueden jugar en el Camp Nou siguen sintiendo el club como algo muy propio.

La Agrupació Barça Jugadors que reúne a los exjugadores y exjugadores del Barça ha tenido la presencia del presidente del club en la cena que habitualmente organizan por estas fechas.

Es la típica celebración de Navidad que en esta ocasión se ha realizado esta noche. Juan Manuel Asensi y sus compañeros de junta se han mostrado encantados con la presencia de Joan Laporta y Rafa Yuste en esta cena.

Entre muchos otros han estado José Ramon Alexanko, Antonio Olmo, Torito Zuviría, Esteban Vigo o Pere Valentí Mora entre muchos otros.

Joan Laporta habó para a la Grpació Jugadors / FCB

Reunirse y recordar viejos tiempos es siempre sinónimo de alegría para futbolistas que han sido idolatrados por la afición culé. La Agrupació Jugadors trabaja para que todos ellos puedan disponer de actividades y formaciones que les ayuden en su vida después de la etapa de futbolistas profesionales.

Seguir ligados al Barça les permite a muchos de ellos una gran ilusión para seguir viviendo en primera persona la experiencia única de defender los colores del mejor club del mundo. Joan Laporta les ha dedicado el discurso habitual en estos casos para valorar la labor que realizan para el club.

Juan Manuel Asensi relevó a Ramon Alfonseda el 17 de enero del 2023. En pocos días podrá celebrar tres años en el cargo. El que fuera capitán del Barça que conquistó la Recopa en Basilea sigue ligado al club blaugrana al que llegó procedente del Elche.