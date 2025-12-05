Laporta, optimista en el brindis navideño del Barça: "Estamos esperanzados en que será un buen año"

El FC Barcelona celebró este viernes 5 de diciembre su tradicional encuentro navideño con los medios de comunicación, un acto encabezado por el presidente Joan Laporta en el palco del nuevo Spotify Camp Nou.

El dirigente azulgrana abrió la cita con un minuto de silencio en memoria de los periodistas fallecidos durante el último año y agradeció el trabajo cotidiano de los profesionales de la comunicación. “Como presidente del Barça, lo que os quiero decir de entrada es mi agradecimiento por el seguimiento que hacéis de la información del Futbol Club Barcelona”. Subrayó que la voluntad del club es facilitar la labor informativa: “Mantenemos el compromiso de ofreceros y poner a vuestro alcance la información que generamos. Queremos facilitaros vuestro trabajo”.

El presidente incidió en la importancia de la veracidad: “El Barça siempre debe guiarse por la verdad”. Y añadió que esta obligación va en paralelo con la del periodismo: “Entiendo que el periodismo también se guía por la búsqueda de la verdad”. Para Laporta, la prensa es un actor imprescindible: “La profesión periodística es absolutamente necesaria para tener una sociedad democrática”.

El dirigente reconoció que informar sobre el Barça no siempre es sencillo: “No siempre es fácil discernir qué es información, qué es interpretación o qué es opinión subjetiva”. En este sentido, pidió responsabilidad y respeto: “La información no es un material negociable cuando lo que se persigue es la búsqueda de la verdad. Otra cosa es la opinión”. Y garantizó que el club intenta respetar todas las voces: “Hacemos todos los esfuerzos posibles para respetar las opiniones, aunque a veces no estemos de acuerdo”.

Cuatro años de recuperación

Laporta destacó los 126 años de relación entre el Barça y los medios, y entró directamente en la gestión del club durante su mandato. “En los últimos cuatro años hemos perseverado, hemos trabajado para recuperar el crecimiento del club en todos los ámbitos”. Agradeció, además, la comprensión de los periodistas: “Quiero agradecer la complicidad que habéis tenido para hacer llegar a la masa social todo lo que hacemos”.

Acto seguido, repasó los pilares del proyecto. “Estamos aquí porque se nos eligió para recuperar la economía del club, restaurar el orden y el prestigio institucional y tener un nuevo estadio”. Recordó que el regreso al Spotify Camp Nou ya es una realidad: “Hemos vuelto a casa con 45.000 espectadores y esperamos llegar a 62.000 cuanto antes. Era un sueño colectivo del barcelonismo y ya es una realidad”.

Gran momento deportivo

En el plano deportivo, Laporta aseguró que el Barça tiene un proyecto competitivo: “Hemos hecho un equipo muy competitivo y el trabajo de Deco y de la comisión deportiva ha sido fundamental”. Reivindicó el modelo: “Nos gusta la fórmula que combina jugadores formados en la Masia con jugadores de otras culturas futbolísticas”. Y defendió el rendimiento: “Desde que llegamos hemos ganado dos Ligas, dos Copas y dos Supercopas de España, además de un triplete la temporada pasada”.

El presidente afirmó sentirse orgulloso del momento del club: “Dejadme mostrarme orgulloso de que los resultados están llegando”. Y se mostró optimista con la temporada actual: “Estamos esperanzados en que será un buen año”. Laporta también destacó la importancia del ambiente interno: “Esta alegría que se ha instalado en el Barça la considero clave para el proyecto”.

Ilusión en la secciones

El dirigente repasó los éxitos de las secciones: “Se está ganando mucho en el fútbol femenino, con tres Champions; también tres Champions en balonmano. En baloncesto hemos logrado dos Ligas y dos Copas”. Sobre la sección de basket, destacó el cambio en el banquillo: “La llegada de Xavi Pascual nos tiene ilusionados”. También recordó los éxitos en fútbol sala: “Hemos ganado cuatro Ligas”.

Laporta cerró su intervención subrayando el deseo de continuidad en los resultados: “En el Barça las victorias y los trofeos han vuelto a Can Barça”.