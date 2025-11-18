Laporta: "Soy optimista para que el Barça-Eintracht se juegue en el Spotify Camp Nou"

El presidente del FC Barcelona Joan Laporta confirmó en los micrófonos de 'El món a Rac 1 amb Jordi Basté' que están trabajando para conseguir el acuerdo de la UEFA para jugar en el Spotify Camp Nou el partido de la Champions contra el Eintracht Frankfurt el 9 de diciembre.

"Sí, en breve tendremos la decisión de la UEFA; estamos acondicionando todo lo necesario para cumplir sus requisitos. En este partido también tendremos que cumplir con el cupo para la afición rival, que no es obligatoria para LaLiga pero sí para la UEFA y estamos trabajando para eso y confirmar que se puede jugar contra el Eintracht en el Spotify Camp Nou", confirmó el dirgente azulgrana.

En el caso del regreso al Spotify Camp Nou en LaLiga contra el Athletic de Bilbao, que este lunes se confirmó que será el próximo sábado, el Barça no ha podido poner entradas a disposición de los aficionados bilbaínos porque las instalaciones del estadio todavía no están acondicionadas para delimitar el espacio de las aficiones visitantes. En cambio, en el caso de la Champions League, "si no hay cupo (para la afición del Eintracht) no será posible, aunque soy optimista y espero que lo podamos jugar en casa", vaticinó Laporta.

Defendió los precios del Barça-Athletic

El presidente blaugrana también se refirió a los precios que se han establecido para este primer encuentro en el Spotify Camp Nou y que han sido criticados por excesivos. Joan Laporta diferenció entre los precios según el tipo de seguidor: para los que han sido abonados al Estadi Olímpic en los últimos años de 'exilio deportivo' en Montjuïc, el resto de los socios y los aficionados en general. "Pienso que las socios lo pueden conseguir localidades a partir de de los 159 euros, y los socios abonados desde las de Tribuna por poco más de 32 euros y en el Gol, por unos 22", defendió el dirigente azulgrana.

Laporta también comentó la posibilidad de que las entradas reservadas a los socios puedan aumentar más allá d elas 24.000 que ahora son para los que se habían abonado en los íltimos años al Estadi Olímpic. "La idea es ajustarlo todo según la ratio de abonados y público en general y según el ritmo de construcción; si conseguimos llegar a las 62.000 localidades a final de año, lo iremos ajustando. Porque el estadio está en construcción y no nos podemos relajar" en el objetivo de acabar las obras cuanto antes.