En directo
EL DEBATE DE LOS LECTORES
¿Laporta o Font? ¿Quién ha ganado el debate electoral de las elecciones a la presidencia del Barça?
En SPORT abrimos debate entre nuestros lectores para saber qué piensan sobre el primer cara a cara entre Joan Laporta y Víctor Font antes de las elecciones del 15 de marzo
Jesús
"Font no aportar nada. Mucho populismo. Es un Bartomeu 2.0. Mi voto va a ser para Laporta".
Joan Lluís Miquel
"La carrera electoral, a partir de ahora, tras las declaciones de Xavi, ya no es Font o Laporta. Es Echevarria o Font. Vaya impacto tiene la entrevista de Xavi Hernández. Hacía mucho que no se veía alguien hablar tan claro. Laporta se ha cargado a Xavi, Messi, Koeman... todas las banderas del barcelonismo. Y pone a brasileños a su lado"
Horacio Túnez de Berna
"Laporta es el candidato justo a presidente, que tiene la experiencia. Y el otro como fueron los anteriores a Laporta, el mejor presi que ha tenido el Barça"
José Luis García
"Laporta un poco soberbio y prepotente y en esto si que hay que aclarar que por mucho que haya hecho, siempre se puede mejorar y no obcecarse en ver el vaso lleno. En cuanto a Font, está verde y debería ser más realista y pragmático. No todo es luchar en la arena, como los gladiadores. Hay que ser más inteligente que Laporta y vivir del presente (menos Messi, que ya no está, y Xavi, que semifracasó como técnico).
Jesús
"Font dice cosas de oídas, sin aportar nada, me parece otro Bartomeu. Voto de confianza a Laporta que nos ha sacado de un gran pozo".
Cristian
Propongo que se comprometan las 2 candidaturas: Que gane quien gane, haya durante el mandato unos verificadores de la candidatura perdedora a verificar cuando haya acciones como de contratos se refiera y de comisiones, ya sea patrocinios, empresas dentro del club, porcentajes de comisiones en fichajes, etc. Que la otra candidatura trabaje para garantizar la TRANSPARENCIA QUE EL SOCIO SE MERECE después del punto donde quedó con la era de Bartomeu y los anteriores. El que me garantizará esto pero POR ESCRITO, CON LEYES... ESE TENDRÍA MI VOTO.
Óscar
"Claramente Font, Laporta vive sumido en un mundo paralelo e inexistente. Que es más Ayusista que Cruyffista"
Ivan
"No me ha gustado el debate ya que al final no acabas sabiendo nada. Es la palabra de uno contra la del otro y Font solo ha hecho que atacar. Al final habla de oídas, no sabes lo que habría hecho si se hubiera encontrado el club como se lo encontró Laporta. ¡Sé cómo estábamos y sé cómo estamos! ¡Que se puede hacer mejor, SEGURO QUE SÍ! Pero mi voto sería para Laporta"
Zippobdn
"Me parece que poco a poco FONT va ganando al socio… lo de Xavi puede ser un punto de inflexión"
Jasper
"¿Quién ha ganado? Laporta. Font no aporta nada solo matar a Joan. Mucho intento de desprestiguio en un momento que requiere tranquilidad y unión por el Barca"
- En Turquía lo tienen claro: 'Arda Güler no tiene mucho futuro en el Real Madrid; no puede aceptar la mediocridad
- El Barça confirma su plan con Gavi: ¡entra en la convocatoria para Newcastle!
- Salen a la luz imágenes más picantes de Mbappé y Ester Expósito: ¡Expareja de Vinicius!
- Flick confirmó el motivo de la sustitución de Marc Bernal
- Maldini alucina con la victoria del Barça en San Mamés: 'Estaban atascados
- El Real Madrid de Florentino pasa de un superávit de 213 millones a un agujero de 312 millones
- Oficial: Alonso no se ha retirado en Australia por un fallo del motor Honda
- Hamza ya vuela con el Barça: gol y penalti provocado