¿Laporta o Font? ¿Quién ha ganado el debate electoral de las elecciones a la presidencia del Barça?

Cristian

Propongo que se comprometan las 2 candidaturas: Que gane quien gane, haya durante el mandato unos verificadores de la candidatura perdedora a verificar cuando haya acciones como de contratos se refiera y de comisiones, ya sea patrocinios, empresas dentro del club, porcentajes de comisiones en fichajes, etc. Que la otra candidatura trabaje para garantizar la TRANSPARENCIA QUE EL SOCIO SE MERECE después del punto donde quedó con la era de Bartomeu y los anteriores. El que me garantizará esto pero POR ESCRITO, CON LEYES... ESE TENDRÍA MI VOTO.