Laporta niega cualquier implicación en el ‘caso Reus’ y desmiente haber engañado a Albert Ramos

Joan Laporta salió al paso este jueves de las declaraciones realizadas por Albert Ramos en El Periódico y de las informaciones que las acompañaron, en las que el empresario afirmaba que “Laporta, Oliver, Yuste y Sala Martín son conscientes de que ha desaparecido mucho dinero que controlaban ellos”. El presidente del FC Barcelona lo hizo mediante un comunicado a título personal en el que niega cualquier implicación en el denominado ‘caso Reus’ y rechaza haber engañado al propio Ramos.

En su escrito, Laporta subraya en primer lugar que la querella presentada por Albert Ramos “no se dirige a mi persona, ni tampoco al Sr. Rafael Yuste ni al Sr. Xavier Sala i Martín”, ya que el querellante “no ha considerado, ni al denunciar los hechos investigados ni durante el transcurso de la investigación judicial, que ninguno de ellos le hubiera engañado”.

El presidente azulgrana añade además que dicha querella fue archivada el pasado mes de septiembre de 2025 “por segunda vez”, después de que la jueza encargada de la investigación concluyera que “no existe ningún indicio de que el querellante fuera engañado”, una decisión que se encuentra pendiente de confirmación por parte de la Audiencia Provincial de Barcelona.

Laporta también niega cualquier vínculo societario con la empresa CSSB Ltd., uno de los ejes de las informaciones publicadas. “No soy ni he sido nunca accionista o socio de la sociedad CSSB Ltd., como tampoco el resto de personas a las que se alude en las informaciones difundidas”, afirma, al tiempo que recalca que tampoco ha sido “representante o apoderado” de dicha sociedad, tal y como, según sostiene, reflejan los registros mercantiles oficiales de esa jurisdicción y se ha constatado en la investigación judicial.

Respecto al documento citado en algunas informaciones, Laporta asegura que se está utilizando de forma “tergiversada”, ya que “deja constancia de los socios de la sociedad CORE-STORE SL., en ningún caso de la sociedad CSSB Ltd.”.

Por último, el presidente del Barça advierte que se reserva “expresamente las correspondientes acciones legales” contra todas aquellas informaciones que considere tergiversadas o alejadas de la realidad, al entender que su única finalidad es “atentar contra mi imagen, prestigio y honorabilidad”