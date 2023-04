Laporta: "Es el ataque más feroz en la historia del Barça"

El presidente azulgrana asegura que no existe prueba alguna de compra de árbitros ni de voluntad de alterar la competición a su favor Lanza un ataque total al Madrid por su brutal ejercicio de "cinismo sin precedentes" y a Javier Tebas por alimentar hipótesis falsas

Joan Laporta se tomó su tiempo antes de salir ante los medios de comunicación (poco más de dos meses) para dar explicaciones sobre el conocido como caso 'Negreira". Necesitaba que finalizara la investigación interna del departamento de 'compliance' y también la que se encargó a un bufete de abogados externos para poder ofrecer todas las respuestas a un caso que está dañando la reputación y honorabilidad de la entidad profundamente.

Ante 110 periodistas acreditados, el presidente azulgrana fue muy contundente en su intervención inicial y también durante el turno de respuestas a las muchas preguntas que se le hicieron. Desde un primer momento quiso dejar claro que no existe corrupción deportiva bajo ningún concepto. Defendió la integridad del club con uñas y dientes. "El Barça no ha realizado nunca ninguna actuación que tuviera como finalidad o intención el hecho de alterar la competición para tener una ventaja a favor", empezó.

Al lado del presidente, encima de una mesa, se colocaron cuatro cajas que contenían los informes elaborados por el hijo de Negreira. En total 629 informes técnico-arbitrales, 43 CDs y 4 informes más sobre scouting. Estos correspondían al período de 2014 al 2018 y de años anteriores no existe tanta documentación física porque se destruyen a los cinco años.

Con esta puesta en escena, Laporta quiso certificar que los informes existen y que el trabajo se había hecho ante los que lo había puesto en duda. "Hay los informes, hay facturas, se pagó por transferencia bancaria, todo está registrado. No hay ninguna voluntad de ocultar nada", insistió.

El bombero pirómano: así define Laporta la actitud de LaLiga sobre el Caso Negreira | TWITTER

El presidente del Barça lamentó y censuró que no haya existido la presunción de inocencia y que se haya juzgado al club antes de ser condenado. Y en ese sentido, lanzó un ataque muy duro hacia Javier Tebas, al que acusó de alimentar el linchamiento público que está viviendo el club. "Estamos asistiendo a un juicio salomónico en el que hay personas que intentan hacer daño a los que no nos hemos doblegado a sus peticiones y voluntades. Esto es intolerable. Quiero señalar, en concreto, al presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Con sus manifestaciones constantes, ha alimentado la polémica y ha aportado documentación falsa a la Fiscalía. Le pido que frene su incontinencia verbal porque no hace ningún favor a la institución que representa. Está validando información que es falsa: ha llegado a decir que no existía ningún informe", dijo.

Laporta, de hecho, calificó la campaña de difamación como "el ataque más feroz en la historia del Barça" y señaló los motivos por los cuáles sospecha que se ha originado. "No hay nada que sea casualidad, esta campaña llega cuando el Barça está empezando a salir del túnel a nivel deportivo y, casualmente, después de que el club rechazara firmar con CVC. Esta campaña toma fuerza después de que hayamos adjudicado las obras del Camp Nou a una empresa internacional. No hay nada que sea casualidad".

¿Por qué incrementó los pagos a Negreira?

El presidente aseguró que las cantidades fueron más elevadas porque se hicieron más trabajos. "Una auditoría de KPMG que ha salido hoy contesta a esta pregunta: los servicios incrementaron porque hubo más servicios de 'scouting' al aumentar las competiciones. Los pagos se subieron a un precio de mercado. El cómputo global de la temporada 2009/10 fue superior a las anteriores".

Además quiso poner en contexto la cifra de 7,3 millones de euros que se pagaron a las empresas de Enríquez Negreria. "Es por trabajos durante 18 años". Reveló que durante su primer mandato se pagaron alrededor de 1,5 millones de euros.

Laporta, sobre el caso Negreira: No tienen nada porque no hay nada | Alfredo Martínez

Quiso insistir durante su comparecencia que quien prestaba el servicio era Javier Enríquez Romero, el hijo de Negreira y no aclaró demasiado cuál era el rol principal del padre. “Entiendo que la relación paterno-filial influye y que podía influir en estos servicios, No evadiremos la hipótesis del fiscal pero no era posible lo de influir en resultados deportivos. No tenía esta capacidad por razón de su cargo”.

Las dudas sobre las empresas de Contreras

Laporta no quiso hablar "en boca de terceros" cuando le preguntaron porque empresas de Josep Contreras, ya fallecido giró facturas al club por informes de Negreira. Durante su mandato eso no ocurrió pero si advirtió, en un claro mensaje a los ex presidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, que si hubiese personas que “hubiesen aprovechado el contexto para tener unas conductas irregulares en beneficio propio, lo que haremos es defender el honor del club y por eso queremos que se investigue hasta el final. En ese caso, el Barça sería víctima de esta situación y perjudicada".

La fiscalía, de hecho, trabaja en distintas escenarios. Por presuntos delitos continuados de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, el que Laporta negó rotundamente y que según é ya está acreditado que no existió, el de administración desleal y falsedad en documento mercantil.

Además de Negreira, están investigados el FC Barcelona como persona jurídica y sus expresidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu. También está investigada como persona jurídica la empresa de Negreira DASNIL 95 SL y los exdirectivos blaugranas Óscar Grau y Albert Soler.

"Hay que dejar trabajar a la justicia, que tiene sus tiempos y que se tienen que respetar. Vamos a colaborar y a ayudar al máximo para esclarecer los hechos. Tenemos el interés de que al club se le exima de toda responsabilidad penal. Y me gustaría decir que las acusaciones hay que probarlas en un tribunal", indicó.

El durísimo ataque al Real Madrid

Además de Javier Tebas, la diana de los grandes ataques de Joan Laporta fue el Real Madrid. El presidente azulgrana no se calló nada y reconoció que le había dolido que el club blanco se personara en la causa. “Me gustaría comentar la aparición de un club que se ha personado en la causa y que dice que se siente perjudicado deportivamente. Un club, el Real Madrid, que ha sido favorecido históricamente por decisiones arbitrales. Históricamente y en la actualidad. Un equipo que se ha considerado el equipo del régimen de turno por su proximidad al poder de turno. Creo que vale la pena recordar que, durante siete décadas, la mayoría de los presidentes del colectivo fueron, de manera ininterrumpida, o exsocios del Madrid, o exjugadores o exdirectivos del Madrid. Durante 70 años, los que han designado a las personas que habían de decidir justicia han sido exsocios, exjugadores y exdirectivos. Y a veces todo a la vez. Que este club se persone y alegue que se siente perjudicado deportivamente en el mejor periodo de la historia, me parece un ejercicio de cinismo sin precedentes Y lo que confío es que en este juicio se les pueda desenmascarar”, soltó.

Joan Laporta explica que las relaciones institucionales con el Madrid están tocadas tras el caso Negreira | TWITTER

Luego, si que reconoció que Florentino Pérez había recibido "muchas presiones" de sus aficionados pero insistió en que debería haberlas aguantado. Laporta admitió que las relaciones con el club madridista han quedado "tocadas" pero que no deben afectar al proyecto de la Superliga porque son dos temas totalmente distintos.

Precisamente, el mismo argumento le sirvió para asegurar que está convencido que la UEFA no los acabará sancionando. Y destacó el paso atrás hecho por Ceferin en su ataque al club. "En primer momento el señor Ceferin hizo unas manifestaciones al estar nosotros promoviendo la Superliga también pero le reconozco la prudencia que obliga el cargo y de forma responsable. No ha caído en la trampa del señor Tebas", señaló Laporta.

"Los inputs que tengo de la UEFA es que esto está 'sub judice' y se pronunciará en el momento que seamos juzgados y como estoy convencido de que el Barça quedará eximido porque no hay corrupción deportiva seguiremos compitiendo con normalidad".

El presidente del FC Barcelona también valoró la actitud prudente del presidente de la RFEF, Luis Rubiales, de la FIFA, Gianni Infantino y del presidente del CSD, José Manuel Franco.