Laporta se 'moja' sobre el futuro de Mbappé

El presidente del FC Barcelona ha asegurado en 'ESPN' que la llegada del francés al Real Madrid "beneficiaría a todos los clubes de LaLiga" "Tenerlo enfrente te complica un partido, evidentemente, pero yo confío en mi equipo", ha añadido

Joan Laporta es un presidente que no tiene ningún problema en dar su opinión sobre cualquier tema de actualidad. En la entrevista concedida a ‘ESPN’, el presidente del Barça ha sido preguntado por la posible llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid. Y ha sido muy claro: no solo no le preocupa, sino que cree que sería una buena operación para el crecimiento de LaLiga. “Siempre estoy a favor de que vengan jugadores de talento a la competición. La promocionan y todos los clubes salimos beneficiados”, ha considerado.

“Sobre el papel, Mbappé es un jugador extraordinario que marca diferencias. Tenerlo enfrente te complica un partido, evidentemente, pero yo confío en mi equipo. Los jugadores que tiene el Barça, para mí, son los mejores. No podemos olvidar que un equipo está formado por once jugadores y la prioridad siempre debe ser el equipo frente a las individualidades”, ha reflexionado sobre todos los rumores que circulan alrededor del atacante galo, eternamente vinculado con el Real Madrid.

El máximo mandatario culé ha insistido en el hecho de que se preocuparía “si el equipo de enfrente tuviera más fuerza colectivamente que el mío”, pero que “estamos trabajando para tener mejor equipo del año pasado y lo vamos a conseguir”. Mensaje de optimismo y confianza de Laporta en unas semanas de muchas informaciones sobre Mbappé, al que se le ha llegado a vincular incluso con el FC Barcelona. El club azulgrana, evidentemente, no tiene el músculo financiero necesario para abordar un traspaso de estas dimensiones.