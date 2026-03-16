Laporta: "Messi estará vinculado al Barça de la forma que él quiera"

El presidente electo del FC Barcelona, Joan Laporta, habló para los micrófonos de TV3 de madrugada. Laporta estaba eufórico, pero también con la cabeza fría para transmitir unas ideas muy claras sobre su proyecto y salió a relucir el nombre de Leo Messi.

El que será máximo dirigente barcelonista señaló que "Leo estará vinculado al FC Barcelona de la forma que él quiera" y volvió a insistir en que "tiene las puertas abiertas del Barça siempre que él quiera para seguir fortaleciendo y dando grandeza a esta institución que es el FC Barcelona".

Laporta también se acordó de otras leyendas del barcelonismo como Eto'o, Márquez, Busquets o de Iniesta, que han estado cercanos a su figura. Eto'o es el presidente de la Federación de Camerún, Márquez es ayudante de Javier Aguirre en la selección mexicana, mientras que Busquets y, sobre todo, Iniesta están encaminando sus carreras hacia los banquillos.

Yuste presidente

De momento, Joan Laporta deberá esperar hasta el 1 de julio para acceder a la presidencia, según marca el artículo 34 de los estatutos del club. Hasta entonces seguirá Rafael Yuste realizando estas funciones. En este sentido, Laporta, que incorporará a Yuste en su junta, afirmó que "estaría muy contento y orgulloso si Yuste levanta la Champions y yo estaré donde toque. Si Yuste levanta esta Champions será muy bonito, él es como un hermano, así que si alza Liga o Champions sería fabuloso".

Laporta buscará fórmulas para "cohabitar" con Rafael Yuste en las próximas semanas, algo que no ve problemático. De todos modos, el presidente reelegido recordó que "la firma y la responsabilidad final" será para Yuste, aunque todo será coordinado debido a la extraordinaria relación entre ambos.

Joan Laporta reivindicó el trabajo hecho los últimos cinco años y que se hubiera refrendado en las urnas para seguir otros cinco años más. "Yo he ido 14 años con curas y creo en los milagros, pero esto es trabajo de unos trabajadores y trabajadoras del club" y le notó la emoción al hablar de su gran obra como es levantar el nuevo Spotify Camp Nou. "Ya hemos ido lo que ha sido ha pleno funcionamiento, nos imaginamos lo que será cuando esté la tercera gradería y la cubierta. Lo veremos en el transcurso de estos cinco años, más pronto que tarde".

Laporta agradeció a todo su equipo de trabajo por el apoyo mostrado y haber resistido ataques, como fue el caso de Alejandro Echevarría, y que "es maravilloso tener a un club que vota".