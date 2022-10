Laporta: “El objetivo de esta temporada es la Liga”

El presidente del Barça, cuya confianza en el cuerpo técnico de Xavi Hernández sigue "intacta", está "convencido" de que "competiremos perfectamente" contra el Real Madrid pese a la decepción europea "Espero que nuestros jugadores tengan el espíritu de levantarse tras tropezar y demuestren que aspiramos a ganar la Liga", ha declarado el máximo dirigente en 'Barça TV'

El calendario no da tregua. El 'intensivo' de octubre continúa y el FC Barcelona no puede permitirse el lujo de continuar pensando en el empate ante el Inter de Milán, que ha convertido en un milagro la clasificación azulgrana para los octavos de final de la Champions League. Joan Laporta tiene muy claro que toca pasar página, mirar hacia delante y destinar esfuerzos en recuperar las buenas sensaciones. Este viernes, el presidente ha enviado, a través de los medios del club, un mensaje de optimismo a la afición. "El objetivo de esta temporada es la Liga", ha valorado antes del trascendental clásico del próximo domingo en el Santiago Bernabéu.

"No podemos pensar en la Champions League hasta que la eliminación sea definitiva. Tenemos que centrarnos en la Liga. En Europa hemos demostrado que podemos competir contra los grandes clubes: fuimos superiores al Bayern y perdimos el partido por dos acciones puntuales. Debemos ajustar el equipo y los nuevos jugadores deben adaptarse al sistema. Xavi lo conseguirá. Pero tenemos que cambiar de chip: el objetivo de esta temporada es la Liga. Somos los líderes. La Champions nos ha dado un golpe bajo, pero ya veremos cómo acaba la fase de grupos", ha declarado el máximo mandatario culé en 'Barça TV'.

Laporta, que ha dejado muy claro que su confianza en el cuerpo técnico de Xavi Hernández sigue "intacta", está "convencido" de que "competiremos perfectamente" contra el Real Madrid pese a la decepción continental. "El clásico servirá para ver la capacidad de reacción que tenemos. Vamos recuperando a algunos lesionados; Kounde, en principio, ya viajará. Espero que los jugadores del Barça tengan el espíritu de levantarse tras tropezar y demuestren que aspiramos a ganar la Liga. Aún tenemos tiempo de recuperarnos. Hoy viernes lo veo mejor que ayer. Y peor que mañana. Confío en los jugadores y los técnicos”, ha reflexionado.

Mucho más que tres puntos en juego

"El clásico siempre es muy importante", ha respondido 'Jan' cuando ha sido preguntado por todo lo que se juega el Barça este fin de semana. "Quien gana siempre sale reforzado y el que pierde, tocado. El Madrid siempre lucha hasta el final, pero a mí me gusta más cómo jugamos nosotros. A ver si las cosas van como el año pasado y podemos continuar líderes después del partido", ha apuntado. "Es divertido jugar en el Bernabéu. Es uno de esos partidos a los que me gusta ir. Voy a todos, pero en el Bernabéu me lo paso especialmente bien. He vivido grandes partidos allí. Es una gran oportunidad para reivindicarnos y resarcirnos”, ha añadido.

El presidente barcelonista ha agradecido la "extraordinaria respuesta" de la masa social contra el Inter de Milán y ha pedido a los seguidores culés "que sigan creyendo" en el equipo. "Estoy seguro de que esta plantilla nos dará muchas alegrías. El entrenador y los futbolistas necesitan confianza. Nosotros se la daremos. Esperamos que la afición también lo haga. El Camp Nou consiguió el otro día que empatáramos el partido y, gracias al último gol de Lewandowski, aún no estemos eliminados", ha justificado. Sobre el delantero polaco, por cierto, el máximo dirigente de la entidad ha destacado "la profesionalidad, la credibilidad y la actitud de liderazgo que nos aporta".

Entre otras cuestiones, Laporta también ha asegurado que "estamos trabajando para el mercado de invierno". "Hemos tenido conversaciones con la secretaría técnica con la intención de ir mejorando el equipo constantemente, que ya es muy potente", ha explicado. Por último, ha recordado que "siempre he tenido buena relación" con las 'vacas sagradas'. "Los capitanes han dado mucho al Barça y siguen haciendo todo lo que pueden. Tengo suficiente confianza con ellos para hablar de todo. Merecen respeto por todo lo que representan y han represando para el club", ha sentenciado sobre Sergio Busquets, Gerard Piqué, Sergi Roberto y Jordi Alba.