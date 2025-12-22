Laporta medita renovar a Christensen un año más en el Barça

La lesión de Andreas Christensen ha dejado tocado al vestuario, ya que el futbolista danés es uno de los profesionales más apreciados por su implicación. Christensen no ha tenido suerte en el Barça ya que, a pesar de que ha rendido a un gran nivel cuando ha estado bien, las lesiones le han ido mermando llevándole a demasiados tiempos de baja. El presidente del Barça, Joan Laporta, se interesó por el futbolista una vez confirmada la lesión y medita proponerle la renovación por un año más, tal y como informó la 'Cadena Ser'.

Christensen llegó al Barça con la carta de libertad y tuvo que aguantar mucho por las presiones que le realizó el Chelsea para que firmara una renovación. El danés ya estuvo cerca de fichar por el Barça dos años antes y siempre había querido tener una experiencia como blaugrana por lo que cumplió con su palabra y acabó firmando por el Barça por cuatro temporadas.

En estos años, todos los técnicos que ha tenido han destacado su comportamiento, su profesionalidad y, sobre todo, su buen hacer dentro del campo. De hecho, Flick siempre ha tenido claro que Christensen era uno de los mejores centrales que tenía en la plantilla y su confianza era total cuando le hacía jugar. El Barça meditó abrirle la puerta en verano, pero ni él se quiso ir, ni el cuerpo técnico apretó mucho para que saliera ya que es un futbolista apreciado deportivamente.

Christensen se perderá la temporada casi con toda seguridad por su lesión de rodilla y ahora queda ver lo que sucederá con su futuro ya que acaba contrato el próximo 30 de junio. El Barça sabe que tendrá una situación complicada a pesar de que es un central con mucho caché y por ello le podrían abrir la puerta a una continuidad siempre que las condiciones económicas fueran distintas a las de ahora. Es una simple idea que estaría encima de la mesa.

Por el momento, Flick le ha dado el total apoyo interno y público para que se recupere lo antes posible porque la lesión ha sido un infortunio no deseado y cuando estaba entrenándose y jugando a un gran nivel. Habrá que ver como acaba todo.