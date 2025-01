La justificación de las comisiones: "Con el mediador recuperamos la confianza en Nike"

El presidente del Barça Joan Laporta justificó la participación de Darren Dein en las negociaciones para la renovación del contrato con la firma deportiva Nike, así como la comisión que recibió por sus gestiones. El dirigente azulgrana se refirió a este y otros muchos asuntos, como el caso de Dani Olmo y Pau Víctor y su inscripción en la Federación, en una extensa rueda de prensa ofrecida este martes 14 de enero.

"El contrato con Nike se tenía que cambiar", argumentó Joan Laporta, porque en el anterior acuerdo "había penalizaciones por no ganar... No teníamos muchas cosas". Según recordó el dirigente azulgrana, "era un contrato que, cuando volví aquí en el 2021 (al iniciar su segunda etapa al frente del club), era muy similar a las cantidades que cuando me marché en el 2010 (al finalizar su primer mandato), después de 11 años. Y encima, con penalizaciones", remarcó.

El contrato con Nike, "una piedra en el zapato"

De ahí que al volver a tomar las riendas de la entidad "le dije al CEO que (el contrato con Nike) se debía cambiar y que en seis meses se debía resolver, y no había manera. Era una piedra en el zapato. Conocía a los de Nike y conocía su estrategia. Había que cambiar". Por eso Laporta defendió su idea de cambiar de estrategia y, al mismo tiempo, recurrir a una figura externa a las dos partes. "Estoy satisfecho. Puse otro grupo de gente a negociar, con una estrategia jurídica", recordó.

Debido a estos litigios, Joan Laporta reconoció que "hubo desconfianza entre las partes. Gracias a un mediador (Darren Dein) que consensuamos con Nike acercamos posturas". Sobre el periodo negociador, el presidente recapituló los efectos de la mediación de Dein: "Llegamos a un cierto acuerdo en el verano para recuperar un dinero que Nike nos debía, pudimos ir al mercado a buscar otras marcas y retiramos los juicios contra la multinacional. Con el mediador recuperamos la confianza".

La consecuencia de todo ello es que a día de hoy, según Laporta, "tenemos el mejor contrato de ropa deportiva del mundo". Por otra parte, señaló que "compartimos los honorarios del mediador entre la multinacional y el Barça".