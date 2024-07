Laporta mantiene el optimismo sobre el fichaje de Nico Williams por el Barça

El Barça mantiene la calma sobre el fichaje de Nico Williams. Y no solo eso. El presidente del club blaugrana, Joan Laporta, cree que la operación puede llegar a buen puerto y sigue el optimismo con la incorporación del extremo del Athletic a pesar de que los tiempos se están alargando más de lo previsto. El Barça ha explicado perfectamente al entorno del jugador la situación económica del club y el momento en el que podrá dar el paso definitivo. Se mantiene la calma y hay la convicción de que Nico Williams desea explorar su futuro como blaugrana siempre que se cumplan todas las condiciones que se han hablado en estas últimas semanas.

La rumorología sobre Nico Williams se está disparando en las últimas horas con una hipotética respuesta del jugador y su entorno a las condiciones económicas que le ha propuesto el Barça. En el club blaugrana mantienen contacto permanente y hay cierta tranquilidad aunque es cierto que se está intentando agilizar toda la operativa económica para poder abordar la operación. Y Joan Laporta está encabezando junto al director deportivo, Deco, todos los movimientos ya que el fichaje se considera absolutamente prioritario y estratégico.

Nico Williams sigue de vacaciones en Marbella y el club no lo da por perdido. Ni mucho menos. En el Barça entienden que se ha podido avanzar y hablar con su entorno por la predispisición de Nico Williams a fichar por el Barça. La operación dio un salto importante tras la Eurocopa y la cumbre mantenida con el agente del futbolista, pero todo pasa ahora por cerrar el tema de Barça Visión con el ingreso de 40 millones de euros para desbloquear el límite salarial y regresar a la regla del 1-1. A partir de ahí, el club ya dejó muy claro al entorno del futbolista que disponía del margen económico suficiente para afrontare l pago de la cláusula de rescisión y del salario del jugador. Falta este último paso aunque todas las partes están informadas de cómo va evolucionando el tema económico.

En estos últimos días, Nico ha recibido muchas presiones para continuar, al menos, un año más en el Athletic. Y es cierto que lo ha estado valorando porque tiene mucha estima al club, pero el Barça mantiene que hay opciones de traerle este mismo verano. Asimismo, el club blaugrana no le ha presionando cerrándole las puertas para el futuro aunque es evidente que la operación la quieren materializar durante este mes de agosto y para el futuro, en el caso de que no se cerrase, no le pueden prometer nada.

Los pesos pesados de la cúpula barcelonista no tienen ninguna duda que van a pasar cosas importantes en un espacio de tiempo muy corto. Lo primero es solventar el tema económico y, luego, ir a por Nico Williams. De hecho, el propio Laporta cree que se podrá anunciar algún fichaje dentro de la gira por los Estados Unidos, por lo que hay un margen de poco más de una semana para que el Barça haga el trabajo. La tranquilidad es máxima en este sentido y no se concretará nada hasta que no se dilucide el futuro de Nico Williams.

Lo que es evidente es que hay una fecha tope, que es el 12 de agosto, día en el que el extremo se deber incorporar a la disciplina del Athletic. En Bilbao, incluso, aseguran que podría hacerlo antes acortando sus vacaciones, pero en esos días su futuro debería estar plenamente aclarado. Los entornos de los dos clubs están realizando su particular guerra, pero en el Barça hay relativa tranquilidad con todo este asunto. El Barça ha apostado muy fuerte con Nico Williams y están bastante convencidos de que si la economía ayuda todo puede acabar bien.

El club blaugrana ya ha enviado a LaLiga la documentación sobre los acuerdos que se han llevado para la venta de Barça Studios y ese ingreso importantísimo que será vital para la planificación deportiva de esta temporada. Hay acuerdo total para solventar esta palanca que tantos problemas de impago ha tenido, pero se está a la espera de que las empresas implicadas en este acuerdo ratifiquen en sus Consejos de Administración la aportación de ese capital. Se da como un mero trámite, pero es un paso necesario y que se está intentando acelerar para desbloquear ya las operaciones de fichajes que tiene el Barça avanzadas. Laporta sueña con Nico Williams...y con Dani Olmo para revitalizar un equipo que necesita dar un paso hacia adelante. Y está luchando para conseguirlo.