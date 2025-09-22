Laporta: "Estamos en manos del Ayuntamiento"

El Barça ha jugado sus dos primeros partidos de Liga como local en el Johan Cruyff y ha anunciado ya que el estreno en casa en la Champions, ante el PSG, será en el Olímpic Lluís Companys. El partido ante el campeón de Europa es el 1 de octubre. Tres días antes, los de Hansi Flick recibirán a la Real Sociedad en la Liga, aunque todavía no se conoce el escenario del encuentro.

El presidente del club azulgrana, desde París, donde ha viajado para asistir a la gala del Balón de Oro, no ha querido aventurarse. "No me hagáis dar una fecha. Ya he salido escaldado. Tenemos la suerte de tener tres opciones, el Spotify Camp Nou, el Olímpic Lluís Companys y el Johan. Estamos en manos del Ayuntamiento", ha dicho Laporta.

Parece difícil que el partido contra la Real Sociedad se pueda jugar en Montjuïc por coincidencia con el piromusical de la Mercè. En el club todavía tienen confianza en que pueda disputarse en el Spotify Camp Nou, pero no será nada extraño si repite el Johan Cruyff. Laporta reitera que el Barça ya lo ha hecho todo y que la primera fase de las obras, que permite la entrada de 27.000 espectadores con la primera y segunda gradería del Gol Sur y la Tribuna habilitadas.

"Dependerá de lo que digan los responsables del Ayuntamiento. Nosotros hemos hecho el trabajo, tenemos el Certificado de Final de Obra, tenemos el certificado de control de la obra, tenemos el informe de bomberos, de medio ambiente... No lo digo yo, lo ha dicho LaLiga, lo ha dicho la UEFA. Estamos a la espera de recibir la licencia de primera ocupación. Sabemos que es un proceso, no queremos poner más presión de la necesaria pero es cierto que ya llega un momento que creo que el retorno está muy cerca. Veremos que dice el Ayuntamiento, pero nosotros estamos preparados para todo. Las subsanaciones que se pidieron las hemos ido haciendo. Esperemos que sea lo más pronto posible", ha explicado el presidente del Barça.